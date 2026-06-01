Schilder-Posse am Blockhaus: Radfahrverbot hat nie existiert

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Radelverbot aufgehoben: Die Schilderposse am Blockhaus wurde nach dem TAG24-Bericht gelöst – zumindest vorerst.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die Schilderposse am Blockhaus wurde nach dem TAG24-Bericht gelöst – zumindest vorerst.

Das ominöse Verbotsschild für Radler ist wieder verschwunden.
Das ominöse Verbotsschild für Radler ist wieder verschwunden.  © Ove Landgraf

So hatte in der von Radlern gerne befahrenen Gasse zwischen Goldenem Reiter und Neustädter Elbufer ein Radler-Verbotsschild für Verwirrung gesorgt.

Die Stadtverwaltung hatte es nicht aufgestellt und auch der Freistaat sah sich nicht zuständig.

Eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung liege nicht vor, es gebe dort also kein Radfahrverbot, hatte ein Sprecher dazu mitgeteilt.

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Nach Prüfung montierte die Verwaltung das Schild nun offenbar ab.

Abmarkiert: Auch auf der anderen Seite dürfen Radler wieder fahren.
Abmarkiert: Auch auf der anderen Seite dürfen Radler wieder fahren.  © Ove Landgraf
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Ein weiteres Schild dieser Art befindet sich allerdings noch auf der gegenüberliegenden Seite – das wurde jetzt mit einem Kreuz abmarkiert, ist also nicht (mehr) gültig.

Titelfoto: Ove Landgraf

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