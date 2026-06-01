Schilder-Posse am Blockhaus: Radfahrverbot hat nie existiert

Dresden - Die Schilderposse am Blockhaus wurde nach dem TAG24-Bericht gelöst – zumindest vorerst.

Das ominöse Verbotsschild für Radler ist wieder verschwunden. © Ove Landgraf

So hatte in der von Radlern gerne befahrenen Gasse zwischen Goldenem Reiter und Neustädter Elbufer ein Radler-Verbotsschild für Verwirrung gesorgt.

Die Stadtverwaltung hatte es nicht aufgestellt und auch der Freistaat sah sich nicht zuständig.

Eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung liege nicht vor, es gebe dort also kein Radfahrverbot, hatte ein Sprecher dazu mitgeteilt.

Nach Prüfung montierte die Verwaltung das Schild nun offenbar ab.