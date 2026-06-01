Schilder-Posse am Blockhaus: Radfahrverbot hat nie existiert
Dresden - Die Schilderposse am Blockhaus wurde nach dem TAG24-Bericht gelöst – zumindest vorerst.
So hatte in der von Radlern gerne befahrenen Gasse zwischen Goldenem Reiter und Neustädter Elbufer ein Radler-Verbotsschild für Verwirrung gesorgt.
Die Stadtverwaltung hatte es nicht aufgestellt und auch der Freistaat sah sich nicht zuständig.
Eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung liege nicht vor, es gebe dort also kein Radfahrverbot, hatte ein Sprecher dazu mitgeteilt.
Nach Prüfung montierte die Verwaltung das Schild nun offenbar ab.
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Ein weiteres Schild dieser Art befindet sich allerdings noch auf der gegenüberliegenden Seite – das wurde jetzt mit einem Kreuz abmarkiert, ist also nicht (mehr) gültig.
Titelfoto: Ove Landgraf