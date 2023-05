Berlin wirbt mit U-Bahn direkt in den Dresdner Zwinger

Nächster Halt: Zwinger! So schmücken sich die Berliner BVG mit Dresden. © BVG

Rund 500 Plakate mit Dresdens Wahrzeichen schmücken bis Ende Mai die Hauptstadt, "die meisten an unseren Haltestellen und in unseren Infovitrinen, aber auch an Außenwerbungs-Plakatflächen", so BVG-Sprecher Markus Falkner.

Die Kreativen der Werbeagentur Strobinski wählten Dresden bewusst für die Kampagne aus: "Dresden liegt doch für Berliner nahe. Nicht nur geografisch. An der Elbe können die Gäste aus der Hauptstadt ihr Blaues Wunder erleben", so Agenturchef Jens Agotz.

Außerdem war es nach Köln, Stuttgart, Bayern und Niedersachsen "jetzt mal Zeit, ein südöstliches Ziel auf die Plakate zu bringen".



Beim Schlösserland Sachsen freut man sich über die kostenlose Zwinger-Werbung in Berlin. "Die Aktion der BVG ist eine witzige Werbeidee. Die Berliner wissen eben, wo es schön ist. Dann freuen wir uns schon auf die vielen Gäste aus Berlin", so Schlösserland-Chef Christian Striefler.