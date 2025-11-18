Warten auf Rückkehr ins Klassenzimmer: Schüler harren seit einem Jahr im Container aus

Dresden - Vor über einem Jahr mussten die Schüler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Dresden an die Ausweichschule am Terrassenufer umziehen. Am maroden Schulstandort in der Johannstadt tut sich jedoch nichts.

Noch keine Fördermittel: Am Johannstädter Standort ist bislang nichts passiert. © Eric Münch

Der Neubau war im Februar im Stadtrat beschlossen worden. Wegen Brandschutzmängeln werden die rund 1000 Schüler aber bereits seit August 2024 am Ausweich-Standort (Altbau und Gebäude aus Containern/Raummodulen) unterrichtet.

Im Herbst sollte der Abriss des bestehenden DDR-Plattenbaus am Johannstädter Stammsitz (Lortzingstraße) beginnen, um Platz für einen modernen Neubau machen.

Dieser soll klimaneutral in Holzmassivbauweise mit Photovoltaikanlagen errichtet werden. Von den bis zu 70 Millionen Euro geplanten Kosten sollten gut 37 Millionen Euro als Fördermittel vom Freistaat kommen.

Aber: Der plante in seinem Haushalt keine Mittel dafür ein.