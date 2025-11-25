Mehr als eine halbe Million Euro: Kulturstiftung fördert Kleinprojekte

Dresden - Kunst und Kultur in Sachsen , das sind nicht nur die großen Opernhäuser und Museen. Es sind viele kleine Institutionen. Ihnen ist das Förderprogramm "Kleinprojektefonds für den ländlichen Raum" der Kulturstiftung des Freistaats gewidmet.

Dirigentin Martina Stoye leitet das Kammerorchester Meißen. © Kammerchor Meißen

572.630 Euro gibt die Kulturstiftung dieses Jahr für die Kleinprojekte aus, die außerhalb der Metropolen verortet sind.

Damit wird finanziell gesehen etwas weniger als einem Drittel der durch die eingereichten Förderanträge hochgerechneten Summe entsprochen.

Insgesamt 609 Förderanträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als zwei Millionen Euro seien eingereicht worden, heißt es in einer Information des Freistaats: "Davon konnten 251 Projekte bewilligt werden."

Auf 161 Gemeinden in ganz Sachsen verteilten sich die zu fördernden Projekte, "von Adorf im Vogtland bis nach Schleife in der Oberlausitz".