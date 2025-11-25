Schön trotz Krankheit - Seminar soll Mut machen

Dresden - Berührende Stunden an der Uniklinik Dresden : Am Montag fand im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus das kostenlose "Look Good Feel Better"-Kosmetikseminar der DKMS statt - ein Termin, der vielen Krebspatientinnen inmitten ihrer Therapie neuen Lebensmut schenkte.

Die DKMS bietet Seminare dieser Art schon seit vielen Jahren an. © imago images/KS-Images.de

Rund zwei Stunden lang zeigten professionelle Kosmetikexperten, wie man mit den sichtbaren Folgen einer Krebsbehandlung umgehen kann.

Gemeinsam übten die Teilnehmerinnen, gereizte Haut richtig zu pflegen, Hautflecken zu kaschieren und das Gesicht mit Make-up wieder zum Strahlen zu bringen.

Besonders begehrt: die Anleitung zum Nachzeichnen von Augenbrauen und dem Andeuten von Wimpern.

Am Ende gingen die Frauen nicht nur mit neuen Tricks nach Hause, sondern auch mit einer prall gefüllten Beauty-Tasche voller gespendeter Pflege- und Kosmetikprodukte.