Besonders Stammkunden haben lange darauf gewartet: Thalia-Filiale kann endlich wieder öffnen

Dresden - Nach Jahren ohne Buchhandlung ist Thalia zurück in Dresden-Plauen . In der Rugestraße wurde jetzt ein neuer Laden mit rund 230 Quadratmetern Fläche eröffnet.

Buchhandlungsleiter Sven Weiske (47) durfte zur Eröffnung schon einige altbekannte Gesichter begrüßen. © Norbert Neumann

Schon am gestrigen Mittwoch kamen viele bekannte Gesichter vorbei. "Wir hatten heute Morgen schon viele Leute, die gesagt haben: Schön, dass ihr wieder da seid", erzählt Bereichsleiter Jan Spaczek (47).

Der frühere Standort musste 2022 wegen der Sanierung des Gebäudes schließen. Jetzt kehrt die Buchhandlung an die bekannte Adresse zurück.

Angeboten wird ein breites Sortiment für Familien, Anwohner und Studenten.

Auch fremdsprachige Bücher sowie regionale Literatur nehmen viel Platz ein.