Vor den Sommerferien wird Wasser abgelassen: Schwimmhalle Klotzsche vorm Aus?

Dresden - Die historische Schwimmhalle in Klotzsche (Baujahr 1935) ist maroder als von der Verwaltung befürchtet . Das bestätigt jetzt auch ein weiteres städtisches Gutachten, worüber Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) die Stadträte informierte. Nun soll das Wasser abgelassen werden, um auch das Beckeninnere zu untersuchen. Erst dann wird sich zeigen, ob die Halle geschlossen oder noch gerettet werden kann.

Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) bemüht sich um eine Lösung. © 123RF/Petra Hornig

Die Bausubstanz der 90 Jahre alten Schwimmhalle ist dreifach überaltert. Teile der Lüftungsanlage stammen noch aus Vorkriegszeiten.

Donhauser informierte im Sportausschuss und bei einer Vor-Ort-Besichtigung über "Mängel am Becken und Tragwerk, zu denen unter anderem Betonabplatzungen, Rissbildungen sowie Korrosionsprozesse infolge von Chlorbelastung" zählen. Im Keller stützen Pfeiler das marode Becken.

Jahrzehntelang habe die Verwaltung eine grundlegende Sanierung verschlafen, kritisiert Stadtrat Robert Reschke (41, Team Zastrow).

"Hut ab vor den Leuten, die hier noch arbeiten und alles dafür geben. So macht die Halle noch einen gepflegten Eindruck, aber den Verfall können sie natürlich nicht aufhalten."