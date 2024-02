"Beste Klasse Deutschlands": KiKa-Dreh an Dresdner Schule

Die Klasse 7E des Vitzthum-Gymnasiums kämpft in der 19. Staffel von "Deutschlands bester Klasse" um den Sieg. © KiKa/Bavaria Entertainment

Die Schüler kämpfen in der 19. Staffel des KiKa-Schulwettbewerbes "Die beste Klasse Deutschlands" gegen 15 Konkurrenten.

Am gestrigen Dienstag drehte die TV-Crew mit Battlemaster Lukas White an der Dresdner Schule, die sich im Fernduell gegen die Klasse 7B der Herta-Lebenstein-Realschule aus Stadtlohn behaupten will.

Wie das Duell ausgeht und ob es die Dresdner Schüler in die Wochenshows mit den acht Besten oder vielleicht sogar ins Superfinale schaffen, ist im April auf KiKa zu sehen. In der sich anschließenden Herbststaffel mischt die Klasse 6/2 der Neuen Nikolaischule aus Leipzig mit.