Dresdner 5-Sterne-Hotel öffnet seine Suiten: In diesem Bett werdet Ihr (vielleicht) nie schlafen

Zum Tag der Architektur öffnen viele Gebäude in Sachsen ihre Türen und geben exklusive Einblicke, darunter auch das Nobelhotel Taschenbergpalais Kempinski.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Spannende Einblicke in Häuser, die Besuchern für gewöhnlich verborgen bleiben: Bauherren und Co. laden am Wochenende am Tag der Architektur zu Führungen in ihre (Um-)Bauten ein. Auch in Dresden und Umgebung gibt es viel zu entdecken, darunter die wohl spektakulärste Suite der Stadt im frisch sanierten Luxushotel.

Architekt Jan Tröber (50) in der Royal Suite, dem "Flaggschiff" des Hotels. Das Taschenbergpalais Kempinski (5 Sterne) am Residenzschloss ist ein Kulturdenkmal, feierte im vergangenen Jahr nach anderthalbjährigen Sanierungsarbeiten Wiedereröffnung. "Die Frischekur war dringend nötig", sagt Jan Tröber (50), der dafür als geschäftsführender Architekt von TSSB Architekten (mit Innenarchitekt Markus Hilzinger) rund 40 Millionen Euro ins Haus stecken konnte. Der etwas unterkühlte Stil der 90er-Jahre gehöre nun der Vergangenheit an. Heißt: Erinnerte die Lounge vorher teils an eine Halle, herrscht jetzt mit viel mehr Sitzen und Kaminfeuer-Hologramm "Wohnzimmerfeeling". Eine Leuchtinstallation an der Decke schlängelt sich wie die Elbe durch die Lobby. Diese wurde vergrößert, Wände versetzt, auch Säulen erneuert, der Empfangsbereich mit drei offenen Tresen (und neuem VIP--Empfang) umgebaut.

Der Eingang zur Suite ... © Steffen Füssel

Eine Nacht in der Luxus-Suite gibt's für 11.000 Euro

Das Hotel Taschenbergpalais Kempinski ist Dresdens nobelste Adresse. © Steffen Füssel "Weiße Wände im Foyer wurden mit handgemalten Tapeten aus Paris ersetzt", sagt Tröber. Auch Kunst-Skulpturen wie ein Junge mit Spraydose zeige den neuen klassisch-modernen Stil "des besten Hauses der Stadt", so der Dresdner Architekt.

All das erklärt Tröber morgen auch Besuchern, will mit ihnen einen Blick in die "Präsidenten Suite" werfen, in der einst auch der damalige US-Präsident Barack Obama (63) übernachtete. Diese heißt jetzt "Royal Suite" (380 Quadratmeter), wurde neu eingerichtet, wirkt heller und freundlicher als zuvor. Bis zu sechs Gäste finden Platz, es gibt Dampfdusche, Sauna, Seidentapete, Antik-Spiegel, ein im Stile des Sonnenkönigs gestaltetes Doppelbett. Wenn Ihr selbst darin schlafen wollt, müsst Ihr aktuell gut 11.000 Euro bezahlen - und zwar pro Nacht ... Kostenfrei sind dagegen die Führungen mit Tröber morgen von 12 bis 14 Uhr. Anmeldung unter marketing@tssb.de via Mail.

Auch die Lobby wurde umgestaltet. © Steffen Füssel

Der Architektur-Tag lockt in viele Gebäude