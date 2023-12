Bestes Indie-Videospiel des Jahres kommt von Dresdner Ehepaar

"Dome Keeper" wird ein Millionenerfolg für das Entwicklerstudio Bippinbits aus Dresden. © Bippinbits/PR

Riesen-Erfolg für die beiden Dresdner Videospiele-Entwickler René und Anne Habermann. Ihr Weltraumspiel "Dome Keeper" ist beim Deutschen Entwicklerpreis als "Bestes Indie Game" ausgezeichnet worden. Zudem siegte das Spiel bei der Verleihung am Donnerstagabend in Köln in der Kategorie "Bestes Gamedesign".

In dem Pixel-Videospiel schürft der Spieler nach wertvollen Mineralien und verteidigt die eigene Glaskuppel vor Monstern. Entstanden ist die Idee bei einer "Game Jam", an der die beiden gemeinsam teilnahmen.

Die beiden sind schon seit der Schule ein Paar.