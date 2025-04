Besucherrekord auf den Dresdner Eisbahnen

Dresden - Die Trainingshalle und die Eisschnelllaufbahn der JOYNEXT Arena verabschieden sich in die Sommerpause. Die Saison-Bilanz sieht mit einem Besucherrekord positiv aus.

So kamen bisher mehr als 115.000 Fans zu den Eislöwen-Heimspielen. Die Eisarena bleibt für die Profis in Betrieb: denn die Eislöwen kämpfen in den Play-offs aktuell um die Meisterschaft und den Aufstieg.