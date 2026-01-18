Besucherrekord beim Dinnershow-Doppel: "Dahinter steht eine Meisterleistung"

Dresden - Mit einem Besucherrekord endete am Sonntag die Saison der Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments 3" am OSTRA-DOME . Insgesamt über 27.000 Gäste genossen die Shows von Veranstalter Mirco Meinel (First Class Concept). Macht eine Auslastung von über 90 Prozent - in beiden Shows konnten sich allabendlich bis zu 1100 Gäste amüsieren.

"Mafia Mia"-Pate Bert Callenbach begeisterte auch in dieser Saison das Publikum. © Petra Hornig

"Ich habe viel begeistertes Feedback vom Publikum bekommen. Dahinter steht eine Meisterleistung der ganzen Mannschaft, ob Bühne, Küche, Service, Technik und Ticketbüro", so Meinel.

In Letzterem gingen 4368 Reservierungen ein - im Durchschnitt mit je sechs Gästen. Und manch Extraservice: "Ein Gast wollte auf keinen Fall in der Nähe seiner Ex-Frau sitzen, die am selben Abend gebucht hatte, allerdings über den Namen von Freunden", erinnert sich Janet Grosche.

"Nach vielen Telefonaten fanden wir die Buchung heraus und haben den Gast samt neuer Freundin weit von der Ex-Frau entfernt platziert."



Zum Saisonschluss gab es sogar Pipi in den Augen von Mirco Meinel, denn dessen Jonglage-Lieblingsnummer von "Strahlemann & Söhne" wurde zum letzten Mal gezeigt. "Vor 29 Jahren wurde die Nummer das erste Mal im Circus in Dresden gezeigt - hier soll sie auch enden", so Artist Gordon Leif.