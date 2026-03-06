Osterhausen: Riesen-Ei rollt auf Freital zu

Der Freitaler Freizeitpark Oskarshausen hält einen Sachsen-Rekord. Bei ihm ist ab Samstag das landesweit größte Osterei zu sehen.

Von Katrin Koch

Freital - Der Freitaler Freizeitpark Oskarshausen hält einen Sachsen-Rekord. Bei ihm ist ab Samstag das landesweit größte Osterei zu sehen.

Oskarshausen verwandelt sich ab Samstag in Osterhausen.
Oskarshausen verwandelt sich ab Samstag in Osterhausen.  © PR/Oskarshausen

Es ist mit einem Durchmesser von vier Metern und einer Höhe von sechs Metern im Wortsinn einer der Höhepunkte der Osterausstellung "Osterhausen", die bis 12. April zu erleben ist.

Das XXL-Kunstwerk ist mit Dutzenden Metern Stoff umspannt, sorgfältig drapiert und von Hand dekoriert.

"Es ist für uns besonders spannend, in dieser Größenordnung und der besonderen Form zu nähen. Jede Falte und jede Naht muss sitzen, damit das Ei nicht nur toll aussieht, sondern auch der Witterung standhält", erklärt Deko-Chefin Bianka Lohse (53).

Dresden: Mit Sensoren, Kameras und Radar: VW übt in Dresden das autonome Fahren
Dresden Lokal Mit Sensoren, Kameras und Radar: VW übt in Dresden das autonome Fahren

Es geht auch kleiner: In der Osterwerkstatt können Keramik-Hasen bemalt, Osterkränze dekoriert, Pappmaschee gestaltet und Kekse verziert werden.

Der Eintritt (täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet) ist kostenfrei, beim Basteln muss ein Obolus ab 1,50 Euro entrichtet werden.

Titelfoto: PR/Oskarshausen

Mehr zum Thema Dresden Lokal: