Osterhausen: Riesen-Ei rollt auf Freital zu

Freital - Der Freitaler Freizeitpark Oskarshausen hält einen Sachsen-Rekord. Bei ihm ist ab Samstag das landesweit größte Osterei zu sehen.

Oskarshausen verwandelt sich ab Samstag in Osterhausen. © PR/Oskarshausen

Es ist mit einem Durchmesser von vier Metern und einer Höhe von sechs Metern im Wortsinn einer der Höhepunkte der Osterausstellung "Osterhausen", die bis 12. April zu erleben ist.

Das XXL-Kunstwerk ist mit Dutzenden Metern Stoff umspannt, sorgfältig drapiert und von Hand dekoriert.

"Es ist für uns besonders spannend, in dieser Größenordnung und der besonderen Form zu nähen. Jede Falte und jede Naht muss sitzen, damit das Ei nicht nur toll aussieht, sondern auch der Witterung standhält", erklärt Deko-Chefin Bianka Lohse (53).

Es geht auch kleiner: In der Osterwerkstatt können Keramik-Hasen bemalt, Osterkränze dekoriert, Pappmaschee gestaltet und Kekse verziert werden.