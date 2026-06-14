Besuchertag in Kaditzer Kläranlage: Was täglich im Klo entsorgt wird

Dresden - Es ist einer der ehrlichsten Orte der Stadt: In der Kläranlage Kaditz kommt an, was Dresden runterspült. Beim Tag der offenen Tür konnten am Sonntag Tausende sehen, wie aus brauner Brühe wieder sauberes Wasser wird.

Bereits bei den Infoständen am Eingang war so viel los wie auf der gesamten Anlage. © Eric Münch

"Das größte war ein Einkaufswagen", feixt ein Mitarbeiter der Stadtentwässerung. Der 37-Jährige kennt die ekligen Fundstücke genau.

Fünf Tonnen grober Müll landen hier jeden Tag bei ihm auf dem Förderband, werden gepresst und im Container entsorgt. Bis zu 90 Prozent davon seien Feuchttücher, erzählt er.

Besonders Cossebaude falle dabei auf. Im Pumpwerk werden die Tücher zum echten Problem: Sie verstopfen die Technik, Pumpen bleiben stehen.

"An denen kannst du Autos aufhängen." Auch Heidenau hat seine ganz eigene Note. Von dort komme besonders viel Fett an. "Keine Ahnung, ob die da mehr frittieren als andere Stadtteile", so der Mitarbeiter trocken.