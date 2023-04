Bis zur nächsten Spielzeit: Dresdner Philharmonie zeigt Baumkunstinstallation!

Dresden - Wer tritt Marek Janowskis Nachfolge bei der Dresdner Philharmonie an? Der 84-jährige Chefdirigent scheidet zum Ende der laufenden Spielzeit aus, aber einen Namen hatte Intendantin Frauke Roth (56) am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz noch nicht parat. Viele andere Namen dafür und die Präsentation einer Kunstinstallation am und im Kulturpalast.

Intendantin Frauke Roth (56) stellt das Programm vor. © Steffen Füssel

Mit aktuell 75 Prozent Auslastung habe das Orchester die Folgen der Pandemie überwunden, so Roth. Die kommende Saison sei eine ohne Chefdirigent, doch werde man wahrscheinlich dieses Jahr noch Nachfolger oder Nachfolgerin vorstellen können.

In Person des Singapurers Kahchun Wong (36)tritt erstmal - für zwei Jahre Vertragslaufzeit - ein neuer Erster Gastdirigent an.

"Spitzenklasse!" misst sich die Philharmonie zu und kündigt klangvolle Namen an. Unter anderem werden die Dirigenten Kent Nagano (71), Cristian Măcelaru (43), Sir Donald Runnicles (68), Vasily Petrenko (46) und Andrew Manze (58)Konzerte leiten.

Artists in Residence sind der Cellist Gautier Capuçon (41) und die Geigerin Patricia Kopatschinskaja (46), Palastorganist wird Cameron Carpenter (42), als Composer in Residence konnte Lera Auerbach (49) gewonnen werden, die in der Saison 2011/12 in gleicher Funktion für die Staatskapelle tätig war.

Als Capell-Virtuosin bei der Staatskapelle musiziert derzeit die Geigerin Julia Fischer (39), sie kehrt im März 2024 als Solistin zur Philharmonie zurück. Ein weiterer Fokus im Programm liegt auf drei jungen Dirigentinnen - Tabita Berglund (34), Stephanie Childress (23) und Katharina Wincor (28) -, denen die Intendantin eine Karriere voraussagt.

Schließlich ist auch Marek Janowski nicht aus der Welt. Nunmehr als Gastdirigent wird er am 13. Februar das Konzert zum Dresdner Gedenktag, Dvořáks "Stabat Mater", leiten.