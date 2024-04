Blaues Wunder: Radspuren sind weg, doch jetzt herrscht Absturzgefahr!

Dresden - (Halbes) Ende eines Verkehrsversuchs am Blauen Wunder: Am Sonntag ließ das Rathaus die Radweg-Markierungen auf dem Brückenkopf am Schillerplatz entfernen, stellte damit den ursprünglichen Zustand wieder her. Die Radspuren auf der Brücke sollen hingegen bleiben. Doch die sind gar nicht verkehrssicher, schlägt Linken-Stadtrat Tilo Wirtz (56) Alarm: Es fehlten richtige Geländer, um bei möglichen Unfällen Radler vor dem Absturz in die Tiefe zu schützen.