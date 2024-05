Wo wie viele Container stehen dürfen: Dresden plant neue Altkleider-Regeln

Ulrike Peter (44) vom DRK zeigt ein Paar Schuhe, das sie als Spende erhalten hat. Es wird im Pieschener Geschäft für einen kleinen Taler verkauft. © Eric Münch

Viele verschiedene Anbieter konkurrieren im Stadtgebiet mit den verschiedensten Altkleidercontainern. Mittlerweile weiß keiner mehr, wie viele in Dresden aufgestellt sind. Das Rathaus will deshalb in Zukunft für verbindliche Regelungen sorgen.



Manche Klamotte hat einfach ihre Zeit. Diese Container bieten die Möglichkeit, seine alte Kleidung im Bewusstsein wegzuwerfen, dass jemand anders sie noch nutzen kann.

Um gegen illegale Anbieter vorzugehen, hat die Stadt einen Plan entwickelt. "Vorgesehen ist die Aufstellung von Altkleidercontainern ausschließlich neben geeigneten Wertstoffplätzen für Glas und Altpapier. Die Aufstellung der Container soll zukünftig nach zehn Gebietslosen erfolgen", so ein Rathaussprecher.

Die zehn Lose entsprechen dabei den Stadtbezirken. Pro 1500 Einwohner soll ein Container aufgestellt werden. Ob dieser von einer Firma aufgestellt ist, die mit Altkleidern Geld verdient oder zu einem gemeinnützigen Verein führt, entscheidet allein das Los. Container auf privaten Plätzen oder auf Wertstoffhöfen sind außen vor.

Auch wilde Container, die ohne Genehmigung aufgestellt werden und bei denen niemand genau sagen kann, was mit der Kleidung überhaupt passiert, sollen so endlich aus dem öffentlichen Raum verschwinden.