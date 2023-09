Demo am Blauen Wunder: 400 enttäuschte Radler blockieren wichtiges Nadelöhr

Dresden - Unter dem Motto " 22 Minuten Protest für Radwege auf dem Blauen Wunder" rief der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) am heutigen Montagmorgen zu einer Demo auf der Brücke zwischen Loschwitz und Blasewitz auf. Über 400 Radler sind erschienen, brachten ihren Unmut über das jüngste Fahrradspur-Hickhack friedlich zum Ausdruck.

Hintergrund: Im September 2001 beschloss der Dresdner Stadtrat , die 1893 eingeweihte Hängebrücke mit Fahrradwegen in beide Richtungen zu versehen. Autofahrer hätten dafür auf eine der drei Fahrspuren verzichten müssen. Der Antrag wurde zwar ohne Gegenstimme angenommen, doch passiert ist seitdem recht wenig.

"Die Dresdnerinnen und Dresdner warten schon 22 Jahre darauf, dass die Brücke Radwege erhält", wütete ADFC-Vorstand Nils Larsen (39). "Die Geduld ist hier am Ende."

Für 22 Minuten ging am Nadelöhr im Dresdner Osten nichts mehr.

Kritisieren den Stop beim Radweg übers Blaue Wunder: Nils Larsen (39, r.) und Konrad Krause (40) vom Dresdner ADFC. © Thomas Türpe

2022 kam dann Bewegung in die Sache. Baubürgermeister Stephan Kühn (43) von den Grünen versprach Abhilfe. Seine Behörde wollte die fahrradfreundliche Umgestaltung der Brücke bis zum Herbst vollständig umsetzten. Eigentlich.

Tatsächlich wird daraus wohl vorerst nichts. Denn bei der Stadtratssitzung vom Donnerstag sprach Oberbürgermeister Dirk Hilbert (51) überraschend sein Veto gegen die Pläne der Kühn-Behörde aus. Nun bleibt das letzte Teilstück vorerst so, wie es ist.

ADFC-Vorstand Larsen: "Mit unserm Protest wollen wir direkt darauf reagieren und unsere Enttäuschung und Empörung zum Ausdruck bringen."

Beim Fahrradclub ist man vom Gebaren der Stadtväter nur noch enttäuscht. Neben OB Hilbert richtet sich ihr Frust vor allem gegen die CDU-Fraktion im Stadtrat. "Bei unseren Vereinsmitgliedern entsteht langsam der Eindruck, dass die CDU konkrete Pläne immer hinauszögert oder ablehnt, sobald es konkret wird", beklagt Larsen.

Er sieht die Partei in der Bringschuld. Sein Verband appelliert an die Dresdner Union, jetzt so schnell wie möglich ernsthafte Vorschläge zu machen, wie das Radfahren auf der Brücke kurzfristig sicher werden kann.