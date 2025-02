Bomben auf Dresden: Als die Stadt vor 80 Jahren im Feuersturm versank

Dresden - Der 13. Februar 1945 - der Tag, an dem die Hölle ihre Pforten über Dresden öffnete. Genau 80 Jahre danach noch immer in den Köpfen verankert.

Leichenberge und Trümmer bestimmten nach den Luftangriffen das Bild der Dresdner Altstadt. © epd

22.13 Uhr, als der erste Bombenschauer niederprasselte, ging die Altstadt in Flammen auf. 773 britische Lancaster-Bomber rissen die Elbmetropole in zwei Angriffswellen in Stücke. Rund 2750 Tonnen von Luftminen sowie Brand- und Sprengbomben vernichteten Häuser, Menschen, Erinnerungen.

Die Luft war von einem Feuersturm durchzogen, der alles verschlang. Das Morgengrauen brachte keine Rettung.

Am Tag danach flogen 311 amerikanische Bomber über die brennenden Trümmer und setzten die Stadt weiter in Schutt und Asche. Und am 15. Februar der vierte Schlag. Schätzungen gehen von 20.000 bis 25.000 Toten aus.