Diese Wunschbäume tragen jetzt besonders viele "Blätter"

Dresden - Kleiner Wunsch - große Wirkung. Wer Kinderaugen Weihnachten zum Strahlen bringen möchte, kann dies ganz einfach bei zahlreichen Wunschbaumaktionen in und um Dresden tun.

Auf Schloss Wackerbarth hängt Angelie (11) aus der Kinderarche-Wohngruppe Weinberghaus ihren Wunschzettel an den Weihnachtsbaum. © Steffen Füssel

Bereits zum elften Mal steht ein Wunschbaum im Gutsmarkt von Schloss Wackerbarth. Er ist geschmückt mit Wunschzetteln von Kindern und Jugendlichen aus Wohngruppen und Einrichtungen der Kinderarche Sachsen.

Wer etwas Freude schenken möchte, pflückt sich einen Zettel vom Baum (Geschenkwert: 25 Euro) und erfüllt den Wunsch.

Dann bis 14. Dezember die Geschenke - ob verpackt oder unverpackt - zusammen mit dem Wunschzettel wieder im Gutsmarkt abgeben.

"Seit der Premiere im Jahr 2015 hat Schloss Wackerbarth gemeinsam mit seinen Gästen bereits 400 Wünsche erfüllt", freut sich Weinguts-Sprecher Martin Junge.