Diese Wunschbäume tragen jetzt besonders viele "Blätter"
Dresden - Kleiner Wunsch - große Wirkung. Wer Kinderaugen Weihnachten zum Strahlen bringen möchte, kann dies ganz einfach bei zahlreichen Wunschbaumaktionen in und um Dresden tun.
Bereits zum elften Mal steht ein Wunschbaum im Gutsmarkt von Schloss Wackerbarth. Er ist geschmückt mit Wunschzetteln von Kindern und Jugendlichen aus Wohngruppen und Einrichtungen der Kinderarche Sachsen.
Wer etwas Freude schenken möchte, pflückt sich einen Zettel vom Baum (Geschenkwert: 25 Euro) und erfüllt den Wunsch.
Dann bis 14. Dezember die Geschenke - ob verpackt oder unverpackt - zusammen mit dem Wunschzettel wieder im Gutsmarkt abgeben.
"Seit der Premiere im Jahr 2015 hat Schloss Wackerbarth gemeinsam mit seinen Gästen bereits 400 Wünsche erfüllt", freut sich Weinguts-Sprecher Martin Junge.
Florian Riemer: "Es ist jedes Jahr berührend"
Auch der "Round Table 204 Dresden" möchte Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen aus 18 Einrichtungen in Dresden und Umgebung erfüllen.
Die Wünsche (Wert bis zu 20 Euro) sind auf Karten notiert, die an Wunscherfüller verteilt werden.
"Es ist jedes Jahr berührend zu erleben, wie viel Freude schon kleine Gesten bewirken können - bei den Kindern und den Wunscherfüllern", so Projektleiter Florian Riemer. Übrigens: 2024 gingen über 750 Wünsche in Erfüllung.
Infos zum Mitmachen unter: rt204.de/wunschbaumaktion
Im Dresdner Hotel Hyperion (Schloßstraße) steht ein mit Papierherzen geschmückter Tannenbaum im Foyer. In den fast 70 Herzen stecken Wunschzettel von sozial benachteiligten Kindern aus dem Kinder- und Jugendhaus "Arche" am Jägerpark.
Einfach für 20 Euro ein Herz aussuchen. Das Einkaufen und die Bescherung übernehmen engagierte Wichtel.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel (2)