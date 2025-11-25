Haus des Buches erstrahlt nach Umbau in neuem Glanz

Dresden - Das Thalia Haus des Buches in der Dresdner Innenstadt ist wieder voll da – und schöner als je zuvor. Nach sieben Monaten Umbau im laufenden Betrieb feiert Dresdens größte Buchhandlung nun ihre große Wiedereröffnung.

An der Seite des Hauses gibt es sogar eine neue 24/7 Abholstation. © Petra Hornig

Buchhandlungsleiterin Eva Kriegel (40) ist erleichtert: "Wir haben es hinter uns - und es ist sehr schön geworden."

Das Team hat sich von Etage zu Etage vorgearbeitet, oft zwischen rollenden Regalen und geduldigen Kunden. "Wir sind jetzt absolute Umzugsprofis", schmunzelt Kriegel.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Design zeigt zahlreiche Elemente aus Dresdens Stadtbild. Überall finden sich geschwungene Formen, barocke Kronleuchter, moderne Fresken und sogar weiße Giraffen, inspiriert von der Kunsthofpassage.

Ein echter Hingucker in der Kinderabteilung ist ein Schaufelraddampfer als Regal.

Außerdem ist der English Book Store deutlich größer als zuvor. "Viele lesen die amerikanischen und britischen Bücher gern in der Originalfassung", weiß Kriegel. Deshalb hat man den neu gewonnenen Raum im Erdgeschoss für Bücher in englischer Sprache genutzt.