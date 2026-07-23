Kult-Kneipe Café Europa macht nach 34 Jahren dicht: Doch vorher wird gefeiert
Dresden - Ein Stück Neustadt-Geschichte geht zu Ende! Nach 34 Jahren schließt das Café Europa. Am Wochenende steigt die zweitägige Abschiedsparty.
Rockstars und Rotlichtgrößen gaben sich hier die Klinke in die Hand, Dresdner und Touristen genossen gleichermaßen das Frühstücksangebot oder einen frühmorgens einen Party-Absacker, wenn alle anderen Lokale längst geschlossen waren. Denn zu ihren ursprünglichen Zeiten (im Oktober 1992 gegründet) hatte die als Café getarnte Kneipe noch rund um die Uhr geöffnet!
Doch auch wenn Geschäftsführer Christian Sereda (37) jeden Euro umgedreht hat, kam er doch auf keinen grünen Zweig mehr: "Höhere Einkaufspreise, gestiegene Personalkosten - es ist ein Potpourri an Gründen." Der Laden sei einfach nicht mehr wirtschaftlich. Als Konsequenz schließt Sereda am Wochenende das Café Europa für immer.
2015 fing Sereda zunächst als Koch im Europa an. Er kam aus einem 600-Seelen-Dorf nahe Senftenberg und fühlte sich sofort aufgehoben: "Damals habe ich am frühen Morgen Steaks und Schnitzel für die Partyleute gemacht", erinnert sich Sereda.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Gespräche mit möglichen Nachfolgern haben bereits stattgefunden
2023 kam die Möglichkeit, den Laden vom Vorgänger zu übernehmen: "Die drohende Baustelle an der Königsbrücker Straße und damit verbunden der Wegfall unserer Terrasse hat die Aussichten zusätzlich verschlimmert." Corona hätte zudem dafür gesorgt, dass sich "das Kauf- und Ausgehverhalten der Kundschaft deutlich verschlechtert hat".
Gespräche mit möglichen Nachfolgern haben bereits stattgefunden, aber es gäbe noch nichts Konkretes zu vermelden: "Wenn der Laden aber wieder öffnen sollte, dann erst ab September und sicher unter anderem Namen."
Am Freitag 20 Uhr beginnt die große Abschiedsparty mit Live-Musik. Das Café Europa bleibt dann wie zu seinen besten Zeiten bis Sonntag durchgehend geöffnet: "Am Samstag gibt es wie gewohnt das Frühstücksangebot ab 9 Uhr, abends Essen vom Grill und Karaoke."
Am Sonntagmorgen soll die letzte Feier im Europa locker ausklingen, ehe die Woche darauf das Inventar aus dem Kult-Café herausgeräumt wird...
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig (2)