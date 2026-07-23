Kult-Kneipe Café Europa macht nach 34 Jahren dicht: Doch vorher wird gefeiert

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Ein Stück Neustadt-Geschichte geht zu Ende! Nach 34 Jahren schließt das Café Europa.

Von Jakob Anders

Dresden - Ein Stück Neustadt-Geschichte geht zu Ende! Nach 34 Jahren schließt das Café Europa. Am Wochenende steigt die zweitägige Abschiedsparty.

Das Café Europa an der Königsbrücker Straße wird fehlen.
Das Café Europa an der Königsbrücker Straße wird fehlen.  © Petra Hornig

Rockstars und Rotlichtgrößen gaben sich hier die Klinke in die Hand, Dresdner und Touristen genossen gleichermaßen das Frühstücksangebot oder einen frühmorgens einen Party-Absacker, wenn alle anderen Lokale längst geschlossen waren. Denn zu ihren ursprünglichen Zeiten (im Oktober 1992 gegründet) hatte die als Café getarnte Kneipe noch rund um die Uhr geöffnet!

Doch auch wenn Geschäftsführer Christian Sereda (37) jeden Euro umgedreht hat, kam er doch auf keinen grünen Zweig mehr: "Höhere Einkaufspreise, gestiegene Personalkosten - es ist ein Potpourri an Gründen." Der Laden sei einfach nicht mehr wirtschaftlich. Als Konsequenz schließt Sereda am Wochenende das Café Europa für immer.

2015 fing Sereda zunächst als Koch im Europa an. Er kam aus einem 600-Seelen-Dorf nahe Senftenberg und fühlte sich sofort aufgehoben: "Damals habe ich am frühen Morgen Steaks und Schnitzel für die Partyleute gemacht", erinnert sich Sereda.

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Geschäftsführer Christian Sereda (37) schließt das Café Europa.
Geschäftsführer Christian Sereda (37) schließt das Café Europa.  © Petra Hornig
David Zschiebsch (28) ist einer von drei fest angestellten Kollegen. Er will erstmal in den Urlaub fahren...
David Zschiebsch (28) ist einer von drei fest angestellten Kollegen. Er will erstmal in den Urlaub fahren...  © Petra Hornig

Gespräche mit möglichen Nachfolgern haben bereits stattgefunden

Seit 34 Jahren in der Dresdner Neustadt!
Seit 34 Jahren in der Dresdner Neustadt!  © Petra Hornig

2023 kam die Möglichkeit, den Laden vom Vorgänger zu übernehmen: "Die drohende Baustelle an der Königsbrücker Straße und damit verbunden der Wegfall unserer Terrasse hat die Aussichten zusätzlich verschlimmert." Corona hätte zudem dafür gesorgt, dass sich "das Kauf- und Ausgehverhalten der Kundschaft deutlich verschlechtert hat".

Gespräche mit möglichen Nachfolgern haben bereits stattgefunden, aber es gäbe noch nichts Konkretes zu vermelden: "Wenn der Laden aber wieder öffnen sollte, dann erst ab September und sicher unter anderem Namen."

Am Freitag 20 Uhr beginnt die große Abschiedsparty mit Live-Musik. Das Café Europa bleibt dann wie zu seinen besten Zeiten bis Sonntag durchgehend geöffnet: "Am Samstag gibt es wie gewohnt das Frühstücksangebot ab 9 Uhr, abends Essen vom Grill und Karaoke."

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Am Sonntagmorgen soll die letzte Feier im Europa locker ausklingen, ehe die Woche darauf das Inventar aus dem Kult-Café herausgeräumt wird...

Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig (2)

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