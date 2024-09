Carolabrücke Dresden: Diese Auswirkungen hat der Teileinsturz jetzt

Dresden - Nach dem Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden herrscht in weiten Teilen der Stadt Chaos. Da das gesamte Bauwerk nun akut einsturzgefährdet ist, ist die wichtigste Elbquerung der Innenstadt voll gesperrt. Auch der Bereich darunter ist dicht.

Ein rund 100 Meter langes Teilstücke der Carolabrücke in Dresden ist in der Nacht zu Mittwoch eingestürzt. © Malte Kurtz

TAG24 beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Auswirkungen des Unglücks.

Welche Straßen und Bereiche sind gesperrt?

Die Carolabrücke selbst und das Terrassenufer, das in Teilen unter der Brücke verläuft, sind komplett gesperrt. Der Carolaplatz ist gesperrt. Auch der Elberadweg ist an dieser Stelle nicht passierbar.

Welche Auswirkungen gibt es für die Dampfschifffahrt?

Die Elbe als Bundeswasserstraße ist für Schiffe nicht passierbar, die Dampfschifffahrt ist zum Erliegen gekommen. Es ist aktuell nicht vorhersehbar, wie lange die Schiffe nicht fahren können. Der Dampfer "Meissen" lag in absoluter Nähe zur Carolabrücke, er wurde um 9.19 Uhr in Sicherheit gebracht. Zwei Schiffe bleiben in Dresden, der Rest wird nach Meißen und Radebeul umgeparkt.

"Das wird finanziell schlimm", sagt Stefan Bloch, der Geschäftsführer der Sächsischen Dampfschifffahrt.

Was passiert mit dem beschädigten Fernwärmenetz?

Nach dem Unglück gab es einen ganz massiven Druckabfall bei den Leitungen der SachsenEnergie. Die Haupttrasse der Fernwärmeversorgung der Stadt Dresden ist betroffen. Zwei Leitungen wurden abgerissen.

Das Netz-Trennkonzept für den Notfall wurde aktiviert und so der Südostraum der Stadt am "Leben gehalten". Der Bereich Altstadt soll bereits wieder am Netz sein. Dann wird Stück für Stück am Rest gearbeitet.