24.08.2023 06:04 822 CDU-Bundestagsabgeordneter leistet Kassenschicht bei Edeka

Für einen guten Zweck hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Reichel in einem Edeka-Markt in Dresden an der Kasse gearbeitet.

Von Jakob Anders

Dresden - Von wegen, Akademiker können nicht anpacken! Markus Reichel (53, CDU) kassierte am Mittwoch im Edeka-Markt an der Schandauer Straße 30 Minuten lang Einkaufswaren ab. Die Einnahmen finanzieren einen guten Zweck. Dresdens Bundestagsabgeordneter Markus Reichel (53, CDU) kassierte mit ein wenig Hilfe von Edeka-Inhaberin Sandra Jäckel (48) für den guten Zweck. © Holm Helis Zu Beginn zeigte sich Bundestagsabgeordnete "etwas nervös" am Kassenband. Nach ein paar Milchtüten und Obstwaren lief alles wie geschmiert. Die gesamte Summe (1.575 Euro), die innerhalb dieser halben Stunde eingenommen wurde, kommt dem Verein Region der Lebensretter e. V. zugute. 2017 in Freiburg gegründet, wollen sich Rettungssanitäter und Ärzte in ihrer Freizeit in Rufbereitschaft begeben, um noch schneller zu sein als der Notarzt. Dresden Lokal Jede vierte Stelle bedroht: Gehen Dresden die "BufDis" aus? Dafür sind insgesamt 58.000 Euro nötig, um die Software und die Strukturen instand zu setzen. Im OEZ, Dresden und Kreis Meißen sollen dann laut Sprecher 3000 Helfer aus der Nachbarschaft für den Fall der Fälle in Bereitschaft sein und per APP kontaktiert werden können.

Titelfoto: Holm Helis