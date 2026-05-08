08.05.2026 06:10 "Chefin" der Dresdner Jüdinnen läuft bei rechten Demos mit

Empörung bei den Kritischen Einführungstagen: Eine jüdische Zeitzeugin sollte sprechen - doch kurz vor dem Termin sie ausgeladen.

Von Eric Hofmann

Dresden - Empörung bei den "Kritischen Einführungstagen" (Kreta): Nächsten Donnerstag sollte eigentlich Elke Preusser-Franke (84) als Vorsitzende des "Jüdischen FrauenVereins Dresden" (JFVD) bei der für linke Erstsemester gedachten Veranstaltung über jüdische Schicksale sprechen. Doch dann tauchten Fotos von ihr beim größten Neonaziaufmarsch Deutschlands auf. Prompt wurde sie ausgeladen. TAG24 bestätigt sie ihre Teilnahme und versucht sie zu erklären.

2018 sprach Elke Preusser-Franke (heute 84) auf einer Scientology-Veranstaltung in Stuttgart. © Church of Scientology International Seit 2022 hilft der JFVD jüdischen Einwanderern aus Osteuropa, in Deutschland anzukommen, arbeitet die Geschichte von Holocaust-Opfern auf, leistet in Schulen Bildungsarbeit und engagiert sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Umso verwunderlicher, dass die Vorsitzende beim sogenannten "Trauermarsch" zum Dresdner Bomben-Gedenken, wo der Holocaust regelmäßig relativiert wird, mitläuft: "Unserer Familie haben damals nicht-jüdische Menschen geholfen", sagt Elke Preusser-Franke TAG24. "Um die trauere ich, das hat mit Nazis nichts zu tun."

Laut dem LfV missbraucht die rechtsextremistische Szene den Jahrestag