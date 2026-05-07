Aussteigen und loswandern: Dresden lädt jetzt direkt an der Haltestelle zum Entdecken ein
Dresden - Seit dieser Woche gibt es an zwölf Haltestellen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) neue und aktualisierte Wanderkarten. Sie sollen Fahrgästen und Passanten direkt vor Ort Anregungen für Ausflüge und Bewegung im Freien bieten.
Wie die Stadt Dresden mitteilt, wurden die Wanderkarten an einem Dutzend Haltestellen der Dresdner Verkehrsbetriebe im gesamten Stadtgebiet angebracht.
Initiiert wurde das Projekt vom Umweltamt der Landeshauptstadt Dresden in Zusammenarbeit mit Sachsen Kartographie.
Die Karten hängen unter anderem in Klotzsche am Käthe-Kollwitz-Platz, in Hellerau am Kiefernweg, am Dahlienweg in Gorbitz sowie in der Leipziger Vorstadt an der Oberauer Straße.
Aber auch in Prohlis an der Gleisschleife, in Bühlau am Ullersdorfer Platz und in Wachwitz an der Haltestelle Altwachwitz sind die Übersichten zu finden.
Sie zeigen ausgewiesene Wander- und Radwege in der Umgebung sowie Sehenswürdigkeiten in den jeweiligen Stadtteilen. Zusätzlich geben sie Hinweise auf weitere Möglichkeiten für Bewegung und Freizeitaktivitäten im Freien.
DVB begrüßen das Projekt
Mit den neuen Karten soll es einfacher werden, spontane Ausflüge direkt von der Haltestelle aus zu starten, sich zu orientieren, Anregungen für Ausflüge und Bewegung im Freien zu erhalten und die Umgebung aktiv zu entdecken.
Auch die DVB begrüßen das Projekt. "Die Karten sind eine gute Einladung, den ÖPNV für Wanderungen oder Ausflüge zu nutzen, ohne auf ein eigenes Auto angewiesen zu sein", so Christian Schmidt, Sprecher der DVB.
"Zudem regen sie zu gesunder Bewegung in unserer Stadt an und geben hilfreiche Tipps, welche interessanten Ecken innerhalb von Dresden vielleicht erkundet werden könnten – natürlich mithilfe des ÖPNV."
Wo die Karten überall zu finden sind und welche Bewegungsangebote es gibt, ist auf der Website der Stadt zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa, Screenshot/dresden.de/Dresdner Verkehrsbetriebe AG