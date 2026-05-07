Aussteigen und loswandern: Dresden lädt jetzt direkt an der Haltestelle zum Entdecken ein

Dresden - Seit dieser Woche gibt es an zwölf Haltestellen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) neue und aktualisierte Wanderkarten. Sie sollen Fahrgästen und Passanten direkt vor Ort Anregungen für Ausflüge und Bewegung im Freien bieten.

Diese Woche wurden an DVB-Haltestellen neue und aktualisierte Wanderkarten angebracht. © Bildmontage: Screenshot/dresden.de/Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Wie die Stadt Dresden mitteilt, wurden die Wanderkarten an einem Dutzend Haltestellen der Dresdner Verkehrsbetriebe im gesamten Stadtgebiet angebracht.

Initiiert wurde das Projekt vom Umweltamt der Landeshauptstadt Dresden in Zusammenarbeit mit Sachsen Kartographie.

Die Karten hängen unter anderem in Klotzsche am Käthe-Kollwitz-Platz, in Hellerau am Kiefernweg, am Dahlienweg in Gorbitz sowie in der Leipziger Vorstadt an der Oberauer Straße.

Aber auch in Prohlis an der Gleisschleife, in Bühlau am Ullersdorfer Platz und in Wachwitz an der Haltestelle Altwachwitz sind die Übersichten zu finden.

Sie zeigen ausgewiesene Wander- und Radwege in der Umgebung sowie Sehenswürdigkeiten in den jeweiligen Stadtteilen. Zusätzlich geben sie Hinweise auf weitere Möglichkeiten für Bewegung und Freizeitaktivitäten im Freien.