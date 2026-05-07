Leider zu spät! Vorwürfe und Katzenjammer nach Absage der Dixie-Parade

Dresden - Die Absage der traditionellen Dixieland-Parade ist ein Trauerspiel für die Stadt. Der Veranstalter sieht den Schwarzen Peter beim Rathaus wegen zu kurzfristig übermittelter Sicherheitsauflagen, die Verwaltung sieht selbst "kein Versäumnis". Neue Kritik kommt jetzt von verschiedener Seite.

Die Abschluss-Parade ist bei Jung und Alt beliebt. © Steffen Füssel

Laut Veranstalter habe man trotz Antragstellung im vergangenen Jahr erst zehn Tage vor Beginn des 54. Festivals (10. bis 17. Mai) konkretisierte Sicherheitsanforderungen etwa für Schutzmaßnahmen gegen Amokfahrten erfahren, konnte so keine rechtssichere Planung mehr leisten.

Das Rathaus sieht keine Schuld bei sich und spricht von "überschaubaren Änderungsanliegen".

"Die Absage der Dixieland-Parade ist eine bittere Enttäuschung. So etwas darf einfach nicht passieren. Die Stadt muss frühzeitig mit Veranstaltern kommunizieren", kritisiert der SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas (46). "Bei allem Verständnis für Sicherheitsbelange müssen sich Veranstalter auf frühzeitige Auflagen und Vereinbarungen verlassen können."

CDU-Stadtrat Mario Schmidt (51) spricht von einem "fehlenden Verantwortungsbewusstsein innerhalb der Stadtverwaltung".

Sein Parteikollege Steffen Kaden (56) will das Gespräch mit dem Rathaus suchen, "aufklären und Verbesserungen einfordern". Die jetzige Entwicklung werfe Fragen nach der Handlungsfähigkeit und Kommunikation innerhalb der Verwaltung auf.