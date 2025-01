Neue Musik, neuer Name: "LiebesFräulein" wird zur Frau

Dresden - Sie will kein Fräulein mehr sein. Die Dresdner Sängerin Claudia Hoffmann (51) wechselt (nicht nur) ihren Künstlernamen: aus "LiebesFräulein" wird "Claüdi". Aus dunkel wird blond, aus kurz wird lang. Mit "Ü50" rebelliert die Sängerin mit Frauenpower gegen Schönheitsideal und Jugendwahn.

Langes Haar wie DDR-Star Veronika Fischer (73): Claudia Hoffmann (51) alias "Claüdi" überrascht mit Elektro-Swing und neuem Outfit. © privat

Zu hören und zu sehen ist das auf ihrer neuen, in Berlin produzierten Elektro-Swing-Single "Darling". Das Musikvideo dazu erscheint am 28. Januar, gedreht wurde es am Silvesternachmittag im Dresdner Club Standesamt.

Der Trailer liefert einen Vorgeschmack. Claüdi präsentiert sich mit blonder Langhaarperücke und Glitzerbrille.

Statt elfenschlanken Ballett-Beauties tanzen Gleichaltrige zu ihrem Song. Zum ersten Mal singt Claudia Englisch.