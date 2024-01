Container-Dorf mit Elbblick: Neue Unterkünfte für Geflüchtete sind fertig

Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann (46, Linke) muss in diesem Jahr Platz schaffen für über 2000 Geflüchtete. © Thomas Türpe

Zwei Unterkünfte (Niedersedlitz und Strehlen) sind dabei für geflüchtete Familien vorgesehen, vier Unterkünfte (Gorbitz, Seidnitz, Trachau, Johannstadt) für Alleinreisende: "Ziel ist es, die MREs in Zukunft in feste Wohnungen umzuwandeln, die in städtischem Besitz sind und in Notlagen genutzt werden können", stellt Baubürgermeister Stefan Kühn (43, Grüne) in Aussicht.

Fünf Container-Dörfer gehen am Montag in Betrieb, Niedersedlitz aufgrund von Restarbeiten später.



Für interessierte Bürger gibt es an allen Unterkünften einen Tag der offenen Tür: Mittwoch, 10. Januar von 16 bis 18 Uhr in der Geyerstraße 27 (Strehlen) und Löwenhainer Straße 27 (Seidnitz).