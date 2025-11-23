Das große Backen - Hier werden die Stollenplatten für den Riesenstriezel gemacht

Dresden - Fast drei Meter lang, gute zwei Tonnen schwer, einmalig auf dieser Welt: Dresdens beste Stollenbäcker starteten am Wochenende in die Vorbereitungen für den diesjährigen Riesenstollen. Zum 30. Stollenfest sollen aus ihm 3300 kleine Striezel-Bausteine ans Publikum gereicht werden können. Doch bis dahin ist noch viel zu tun.

Andreas Wippler (47), Bäckermeister und Chef des Stollenschutzverbands. © Steffen Füssel

Eine viertel Tonne Butter, über eine halbe Tonne Stollenmehl, 530 Kilo "Sultaninen", die man als "Rosinen" kennt: Der XXL-Striezel des Dresdner Stollenschutzverbands ist ein Koloss seltener Ausmaße.

Wie er entsteht - und wer ihn backen darf - ist vom Verband streng geregelt.

So müssen seine Platten exakte Maße von 60 mal 40 Zentimetern aufweisen, Margarine ist verboten, Salz muss, Rum darf. Im 30. Dresdner Riesenstollen stecken von Letzterem 53 Liter.

"Der Riesenstollen ist für uns nicht nur eine liebgewonnene Tradition, sondern ein echtes Herzstück der Arbeit unseres Verbandes", so Verbandschef und Bäckermeister Andreas Wippler (47), der auch die gleichnamige Bäckerei leitet.

Rund zwei Dutzend Dresdner Stollenbäcker haben am Wochenende 275 Platten gebacken, die am kommenden Wochenende zum XXL-Striezel zusammengesetzt werden.