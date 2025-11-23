1.255
55 Jahre stand sie dort: Nächste Dresdner Brücke wird abgerissen
Dresden - Die nächste Dresdner Brücke wird abgerissen.
55 Jahre lang stand die Fußgängerbrücke im Norden als Verbindungsstück zwischen dem Industriegebiet und der gleichnamigen S-Bahn-Haltestelle.
Am Sonntag wurde der Teil des Bauwerks, der über die Königsbrücker Straße führt, in vier große Teile zerlegt und von einem Kran ausgehoben.
Die Brücke gilt laut Stadtverwaltung als marode.
Während des Abbruchs ist die "Köni" an dieser Stelle für den Autoverkehr voll gesperrt.
Die DVB müssen wegen wichtiger Trennarbeiten an den Oberleitungen Straßenbahnen umleiten: Montag-, Dienstag- und Mittwochnacht enden die Linien 7 und 8 am Albertplatz. Ersatzverkehr stadtauswärts wird über Busse abgewickelt.
Titelfoto: Steffen Füssel