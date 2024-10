"Dein Hof" feiert zehnjähriges Jubiläum - Wir blicken hinter die Kulissen!

Dafür bekommt man 0,5 Prozent des regionalen und saisonalen Ernteanteils - wöchentlich an mehrere zentrale Depots in Radebeul und Dresden geliefert.

Einen Verkaufsstand auf dem Hof oder ein "Dein Hof"-Supermarktregal sucht man allerdings vergebens. Denn der eingetragene Verein will mit seinen 150 Gemüsesorten nicht mehr Geld verdienen, als er braucht.

Priscilla (36) pult eine Knoblauchzehe aus ihrer Zwiebel. 19 verschiedene historische Sorten liegen in grünen Kisten vor ihr. Und müssen noch heute unter die Erde, denn: Mehr als 400 Menschen aus der Region wollen versorgt werden.

Auf dem Bio-Hof wird statt mit Pestiziden "grün" gedüngt - mit Sonnenblumen. © Holm Helis

Hinter jedem Anteil stecken oft mehrere Mitglieder. "Je nachdem, wie gut die Ernte lief, reicht das vier Personen für eine Woche", sagt die Vorständin.

Das Prinzip dieser "solidarischen Landwirtschaft" gibt's knapp 500 Mal in ganz Deutschland. In Radebeul zahlt man dafür rund 130 Euro im Monat - wenn man will.

Denn die Mitglieder seien auf zweierlei Art solidarisch. "Zum einen tragen sie den Hof. Zum anderen wollen wir, dass sich alle Bio-Gemüse leisten können."

In "Beitragsrunden" werde ermittelt, wie viel jeder geben will und kann. "Wir brauchen aber drei, vier Runden, bis wir auf den Betrag kommen", schmunzelt Julie.