Designermode aus Elbflorenz: So will "Défier" die Dresdner Herzen erobern!

Dresden - Bevor sich Aaron Baumgärtel (38) dazu entschied, mit seiner eigenen Modemarke "Défier" der Fashion-Industrie frischen Wind in die Segel zu hauchen, gestaltete der Designer einige Trikots von Dynamo Dresden . Um die Verbundenheit zu seiner Heimatstadt auszudrücken, plant der Designer nun etwas ganz Besonderes!

Der Gockel ziert natürlich auch die neueste "Défier"-Kollektion, die unter dem Namen "The Tough Drop" erst am Montag erschienen ist.

Dynamo-Fans dürften sich sicher noch an das weinrote Auswärtstrikot mit Camouflage-Muster aus der Saison 2016/17 erinnern: Dieses Design entspringt der Fantasie des Kreativkopfs. Gemeinsam mit einem früheren Kollegen habe er das Trikot damals als eine Art "Kampfansage" entworfen, erklärt Aaron.

Der 38-Jährige hat seine Marke im Jahr 2017 gegründet und sich damals bewusst dafür entschieden, mit "Défier" direkt bundesweit anzugreifen. In Dresden selbst sind seine Klamotten noch eher unbekannt. Das soll sich ändern!

"Es ist langsam an der Zeit zu kommunizieren, wo wir herkommen", erklärt Aaron im Gespräch mit TAG24 .

Mode-affine Dresdner dürfen sich besonders freuen, denn bei "Défier" plant man gemeinsam mit dem "Schrittmacher"-Store auf der Antonstraße - dem exklusiven Partner und einzigen lokalen Geschäft, in dem sich die Produkte derzeit auch "offline" kaufen lassen - eine Release-Party. Wo, wann und mit wem diese stattfinden wird, bleibt noch ein Geheimnis.

So sollen schöne Motive aus der sächsischen Landeshauptstadt, etwa als sogenannter "Backprint", auf der Kleidung abgebildet werden, verrät der 38-Jährige und kündigt bereits den Namen für seine Dresden-Kollektion an: "Renaissance". Den Kunden wolle er seine Ware dann mit passenden Fotoshootings, beispielsweise aus dem Großen Garten oder vom Altmarkt, präsentieren.

Diese vom Model präsentierte Jacke zählt Designer Aaron zu seinen absoluten Lieblings-Kleidungsstücken. © Défier/Aaron Baumgärtel

Die Idee für die Gründung kam Aaron übrigens am Straßburger Platz beim Warten auf die Straßenbahn. Dort seien ihm Name und Logo für sein Unternehmen plötzlich "zugefallen".

Der französische Name "Défier" bedeutet übersetzt "Herausforderung". Er habe ihn deshalb gewählt, weil er perfekt zu seinem eigenen Leben passe, in dem sich Aaron selbst über so manches Hindernis habe hinwegsetzen müssen.

Die Idee für den Hahn als Markenlogo sei auf seine "Liebe für die Karibik" zurückzuführen, erläutert der Designer weiter. Denn die stolzen Tiere würden dort überall frei herumlaufen.

Den großen Herausforderungen stellt sich Aaron mit seinem Unternehmen natürlich nicht allein. Während er selbst für alles zuständig sei, was man "sehen und anfassen" könne, bekomme er tatkräftige Unterstützung von seinen Freunden Martin (29) und Flo (32). Das Trio verstehe sich blind, versichert der Gründer.

Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt mit "Défier" eine Antwort auf den vorherrschenden "Fast-Fashion"-Trend zu geben. Noch seien die Stückzahlen klein, weggeschmissen werde nichts. Gespannt blickt die Dresdner Modemarke in die Zukunft - etwa auf neue Partnerschaften mit Geschäften in Berlin, Hamburg oder Leipzig!