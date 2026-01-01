Mitternachts-Geheimtipp: Hier gibt's den besten Blick aufs Feuerwerk
Dresden - 3, 2, 1, yeeeeaaaah: Wir verraten von wo aus Ihr beste Aussichten aufs Silvester-Feuerwerk genießen könnt! In den ersten Minuten des neuen Jahres habt Ihr von den Elbwiesen sowie den Brücken in Dresden einen guten Blick, bevor möglicherweise der Rauch die Sicht trübt.
Von 22.30 bis 1.30 Uhr ist die Augustusbrücke für den Verkehr gesperrt. Albert- und Marienbrücke (Blick aufs Ostragehege mit Feuerwerk um fünf Minuten nach Mitternacht) bleiben befahrbar, bieten auf den Gehwegen gute Sicht.
Beliebt ist natürlich die Brühlsche Terrasse, von wo aus das Feuerwerk am Königsufer bestens zur Geltung kommt.
Einen prächtigen Überblick übers Stadtzentrum bietet der Proschhübel in der Albertstadt oder auch der nahe Trümmerberg Heller.
Auf der anderen Elbseite ist die Bismarcksäule in Räcknitz empfehlenswert, um von Süden aus die Innenstadt zu sehen. Von Westen aus gibt's gute Sicht etwa vom Leutewitzer Volkspark aus.
Etwas weiter ab vom Schuss liegt der Bismarckturm in Radebeul. Die höhere Lage dort ist nicht nur bei Einheimischen beliebt. Ähnlich die Hochfläche um die Babisnauer Pappel in Kreischa.
Allerdings dürfte das Wetter eher mies werden. Tagsüber ist immer mal wieder mit einem Mischmasch aus Schnee und Regen zu rechnen, leider auch gegen Mitternacht. Außerdem wird's bewölkt und windig, was die Sicht einschränkt.
Bei Temperaturen um ein bis zwei Grad ist auch Glätte nicht auszuschließen - passt also auf Euch auf und kommt gut ins neue Jahr!
