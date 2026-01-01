Mitternachts-Geheimtipp: Hier gibt's den besten Blick aufs Feuerwerk

Dresden - 3, 2, 1, yeeeeaaaah: Wir verraten von wo aus Ihr beste Aussichten aufs Silvester-Feuerwerk genießen könnt! In den ersten Minuten des neuen Jahres habt Ihr von den Elbwiesen sowie den Brücken in Dresden einen guten Blick, bevor möglicherweise der Rauch die Sicht trübt.

Die Innenstadt wird auch am Mittwoch wieder im Funkenregen erstrahlen. © IMAGO/Andreas Franke

Von 22.30 bis 1.30 Uhr ist die Augustusbrücke für den Verkehr gesperrt. Albert- und Marienbrücke (Blick aufs Ostragehege mit Feuerwerk um fünf Minuten nach Mitternacht) bleiben befahrbar, bieten auf den Gehwegen gute Sicht.

Beliebt ist natürlich die Brühlsche Terrasse, von wo aus das Feuerwerk am Königsufer bestens zur Geltung kommt.

Einen prächtigen Überblick übers Stadtzentrum bietet der Proschhübel in der Albertstadt oder auch der nahe Trümmerberg Heller.

Auf der anderen Elbseite ist die Bismarcksäule in Räcknitz empfehlenswert, um von Süden aus die Innenstadt zu sehen. Von Westen aus gibt's gute Sicht etwa vom Leutewitzer Volkspark aus.

Etwas weiter ab vom Schuss liegt der Bismarckturm in Radebeul. Die höhere Lage dort ist nicht nur bei Einheimischen beliebt. Ähnlich die Hochfläche um die Babisnauer Pappel in Kreischa.