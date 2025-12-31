Was findet in den großen Dresdner Kirchen zum Jahreswechsel statt?

Dresden - Auch die Kirchen der Stadt läuten den Jahreswechsel ein: So ruft die Dresdner Kathedrale zur Abschlussandacht, am Mittwoch um 16 Uhr. Das Bistum Dresden-Meißen beendet damit auch das "Heilige Jahr" in der katholischen Kirche.

Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke (52) bittet am Silvester-Abend zum Gottesdienst. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Vesper des Kreuzchores in der namensgebenden Kreuzkirche beginnt ebenfalls um 16 Uhr. Dabei erklingen unter anderem Stücke von Johann Sebastian Bach.

Um 16.30 Uhr erklingt in der Annenkirche zum Silvester-Gottesdienst ein Posaunenchor. In der berühmten Frauenkirche spricht Pfarrerin Angelika Behnke ab 18 Uhr im Gottesdienst. Und um 23 Uhr beginnt die Andacht zum Jahreswechsel.



