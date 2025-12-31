Was findet in den großen Dresdner Kirchen zum Jahreswechsel statt?
Dresden - Auch die Kirchen der Stadt läuten den Jahreswechsel ein: So ruft die Dresdner Kathedrale zur Abschlussandacht, am Mittwoch um 16 Uhr. Das Bistum Dresden-Meißen beendet damit auch das "Heilige Jahr" in der katholischen Kirche.
Die Vesper des Kreuzchores in der namensgebenden Kreuzkirche beginnt ebenfalls um 16 Uhr. Dabei erklingen unter anderem Stücke von Johann Sebastian Bach.
Um 16.30 Uhr erklingt in der Annenkirche zum Silvester-Gottesdienst ein Posaunenchor. In der berühmten Frauenkirche spricht Pfarrerin Angelika Behnke ab 18 Uhr im Gottesdienst. Und um 23 Uhr beginnt die Andacht zum Jahreswechsel.
Schon am nächsten Morgen, 10.15 Uhr startet dann der Neujahrsgottesdienst in Dresdens schönster Stadtkirche.
Die Veranstaltung unter dem Titel "Gott spricht: Siehe, ich mache alle neu!" wird live im ZDF übertragen.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa