Rathaus zieht Bilanz: Was hat neue Ampelregelung am Sachsenplatz gebracht?

Dresden - Nach dem Teileinsturz der Carolabrücke bestand Handlungsbedarf an der Albertbrücke. Der Grund: Noch mehr Radfahrer nutzten alternativ die noch bestehende Elbquerung, wodurch sich vor allem Abbiege-Unfälle mit Autos häuften. Die Stadt musste deshalb im Sommer die Verkehrsregelung der Ampelanlage Sachsenplatz anpassen. Nun gibt es eine Zwischenbilanz.

Seit Umstellung der Ampelanlage am Sachsenplatz hat die Polizei keine Unfälle zwischen Radlern und rechtsabbiegenden Fahrzeugen mehr aufnehmen müssen. © Eric Münch

Zunächst sorgten die Änderungen für Verwirrung unter den Radlern, da sie nicht mehr gemeinsam Grün mit den Autofahrern bekamen.

Die Folge waren gefährliche Rotlichtverstöße, weshalb die Polizei vermehrt Kontrollen vor Ort zur Sensibilisierung durchführte.

Trotz anfänglicher Probleme hat sich das neue System in den vergangenen Monaten offenbar ausgezahlt, wie eine Rathaus-Mitteilung verdeutlicht.

So seien in dem halben Jahr seit der Umsetzung keine Zusammenstöße mehr zwischen Radfahrern und rechtsabbiegenden Fahrzeugen polizeilich registriert worden.