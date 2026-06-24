"Die Bildung geht baden": Kita-Demo vorm Landtag

Dresden - Trillerpfeifen, Schwimmringe, Plakate: Eltern, pädagogische Fachkräfte sowie Vertreter von freien Kita-Trägern demonstrierten am Mittwochnachmittag vor dem Landtag.

Erzieher und Eltern beteiligten sich an der Demo vor dem Landtag gegen Kitaschließungen und Kürzungen. © Petra Hornig

Das Bündnis "Kitas retten!" hatte zu der Kundgebung aufgerufen, um vor einem Rückbau von Kita-Strukturen infolge sinkender Kinderzahlen zu warnen.

Motto: Die Bildung geht baden. Zudem fordert das breite Bündnis die Landespolitik auf, eine verbindliche Reform der Kita-Finanzierung vorzunehmen.