"Die Bildung geht baden": Kita-Demo vorm Landtag
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Dresden - Trillerpfeifen, Schwimmringe, Plakate: Eltern, pädagogische Fachkräfte sowie Vertreter von freien Kita-Trägern demonstrierten am Mittwochnachmittag vor dem Landtag.
Das Bündnis "Kitas retten!" hatte zu der Kundgebung aufgerufen, um vor einem Rückbau von Kita-Strukturen infolge sinkender Kinderzahlen zu warnen.
Motto: Die Bildung geht baden. Zudem fordert das breite Bündnis die Landespolitik auf, eine verbindliche Reform der Kita-Finanzierung vorzunehmen.
Sachsen sollte die Chance nutzen, um die Qualität der Kinderbetreuung zu verbessern, waren sich unisono die Teilnehmer der Demonstration einig.
Titelfoto: Petra Hornig