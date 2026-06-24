"Die Bildung geht baden": Kita-Demo vorm Landtag

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Am Mittwochnachmittag haben vor dem Landtag Pädagogen im Namen des Bündnisses "Kitas retten" demonstriert.

Dresden - Trillerpfeifen, Schwimmringe, Plakate: Eltern, pädagogische Fachkräfte sowie Vertreter von freien Kita-Trägern demonstrierten am Mittwochnachmittag vor dem Landtag.

Erzieher und Eltern beteiligten sich an der Demo vor dem Landtag gegen Kitaschließungen und Kürzungen.
Erzieher und Eltern beteiligten sich an der Demo vor dem Landtag gegen Kitaschließungen und Kürzungen.  © Petra Hornig

Das Bündnis "Kitas retten!" hatte zu der Kundgebung aufgerufen, um vor einem Rückbau von Kita-Strukturen infolge sinkender Kinderzahlen zu warnen.

Motto: Die Bildung geht baden. Zudem fordert das breite Bündnis die Landespolitik auf, eine verbindliche Reform der Kita-Finanzierung vorzunehmen.

Sachsen sollte die Chance nutzen, um die Qualität der Kinderbetreuung zu verbessern, waren sich unisono die Teilnehmer der Demonstration einig.

Titelfoto: Petra Hornig

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