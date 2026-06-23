Trotz Streit ums Lingnerschloss: Schlössernacht findet problemlos statt

Dresden - Der Streit ums Lingnerschloss betrifft auch die Gastronomie, deren Betreiber bis Ende Juli ausziehen sollen . Nur wenige Tage zuvor steigt an den Elbschlössern die Dresdner Schlössernacht – wird sie davon betroffen sein?

Der Streit ums Lingnerschloss und die Gastronomie gefährdet die Schlössernacht laut Veranstalter nicht. © imago images/Sylvio Dittrich

Sollten die Gastro-Betreiber der Lingnerterrassen (mit Biergarten) wie vom Insolvenzverwalter aufgefordert ihren Betrieb räumen, hätte das "keinen gravierenden Einfluss auf die Schlössernacht", stellte Veranstalter Mirco Meinel (55) am Montag klar.

Zur Not müsse man das Catering auf der anderen Seite des Schlosses aufbauen.

Noch gibt es für das farbenfrohe Open-Air-Festival in den Schlossparks der drei Elbschlösser sowie in der Saloppe am 25. Juli Karten (58,50 Euro).