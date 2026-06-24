DB-Störung: Stillstand auch am Dresdner Hauptbahnhof

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Im Zuge der bundesweiten Störung bei der Deutschen Bahn ging auch am Dienstagabend im Dresdner Hauptbahnhof nichts mehr.

Von Benjamin Richter

Dresden - Im Zuge der bundesweiten Störung bei der Deutschen Bahn ging auch am Dienstagabend im Dresdner Hauptbahnhof nichts mehr.

Zahlreiche Reisende warteten auf ihre Abfahrt.
Zahlreiche Reisende warteten auf ihre Abfahrt.  © Roland Halkasch

Der sonst volle Hauptbahnhof in Sachsens Landeshauptstadt wirkte am Abend gegen 23 Uhr gespenstisch ruhig. Immer wieder ertönen Ansagen vom Band, es gebe eine Störung und Abfahrten seien nicht möglich.

Wie der Konzern auf seiner Webseite mitteilte, hatte eine IT-Störung im Bahnfunk einen circa 90-minütigen Stillstand im gesamten, deutschen Bahnnetz verursacht.

Nicht nur die DB, sondern auch alle
anderen Bahnunternehmen waren betroffen. Viele Züge, egal ob Personen- oder Güterzüge, "strandeten" auf offener Strecke.

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Viele Fahrgäste warteten auf dem Bahnsteig oder im Zug auf ihre Weiterfahrt. Einige Reisende suchten Hilfe am Infoschalter der DB. Im Vorfeld des Hauptbahnhofs saß zudem noch ein Güterzug fest. Erst nach Mitternacht fuhren die ersten Züge wieder.

Mittlerweile wurde die Störung im digitalen Funksystem der Bahn behoben. In Dresden und Umgebung fahren derzeit alle Züge nach Plan - nur vereinzelt kann es noch zu geringfügigen Verspätungen kommen.

Dresdens Hauptbahnhof wirkte gespenstisch leer.
Dresdens Hauptbahnhof wirkte gespenstisch leer.  © xcitepress/Lucas Friedenhain
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Am DB-Infoschalter erkundigten sich Fahrgäste nach ihren Zügen.
Am DB-Infoschalter erkundigten sich Fahrgäste nach ihren Zügen.  © Roland Halkasch
Ein Güterzug saß vor dem Hauptbahnhof fest.
Ein Güterzug saß vor dem Hauptbahnhof fest.  © Roland Halkasch

Störung laut Bahn behoben, Züge in Dresden rollen wieder

Die von der Deutschen Bahn betriebenen Regional- und Nahverkehrsunternehmen bestätigten, dass der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen werden konnte.

IT-Experten hätten ununterbrochen daran gearbeitet, die Störung zu beheben, teilte das Unternehmen mit und dankte den Fahrgästen für ihre Geduld.

Titelfoto: Roland Halkasch

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