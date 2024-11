"Die Huschhalle lebt": Dresdner Kneipe hat neue Eigentümer!

Dresden - In Dresden kann auch weiterhin so lange Chantré getrunken werden, bis sich keiner mehr bewegt.

Die "Huschhalle": Dresdens legendärste Kneipe hat neue Eigentümer. (Archivbild) © Eric Münch

Die legendäre Kneipe "Huschhalle" hat seit dem 1. Oktober neue Eigentümer, wie der zuständige Immobilienmakler Benjamin Franke am Dienstag gegenüber TAG24 erklärte.

Mitte des Jahres wurde das Objekt für saftige 600.000 Euro auf "Kleinanzeigen" zum Verkauf angeboten.

Angesichts der Strahlkraft der Kneipe, für die die Musiker von "Tollwut Entertainment" einst eine Lobeshymne mit Ohrwurm-Garantie verfasst hatten, noch weit unter dem eigentlichen Wert.

Während die neuen Eigentümer um Diskretion gebeten haben, konnte Franke freudig verkünden, dass sich Besucher nicht nur darauf freuen können, in der "Husch" weiterhin ihre Synapsen zu verbrennen, sondern auch auf einige Umbaumaßnahmen.

So wurden etwa jene Toiletten "komplett erneuert", auf denen einst ein Mann zu Tode geprügelt worden war. Ein neuer Treppenabgang sowie weitere Umgestaltungen im Interieur des Chantré-Tempels runden den Ort ab, "an dem sogar am Montagmorgen noch was geht" - nur dass dann eben keiner mehr steht.