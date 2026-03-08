Die Huschhalle lebt und bebt: So heftig wurde zur neuen Hymne eskaliert

Dresden - Völliger Wahnsinn an der Huschhalle in Dresden ! Am Sonntagnachmittag feierten Rapper Alexander Zacharias (38), Künstlername "Zander", und seine Kollegen vom Label "Scheiße Verkauft Sich" (SVS) vor eskalierenden Fans die lang ersehnte Premiere ihres Songs "Huschhalle 2" - dem Nachfolger des bekannten und beliebten Sauf-Hits von 2012.

Haben mit "Huschhalle 2" ein neues Meisterwerk kreiert: Rapper "Zander" (38, M.) und seine Jungs "Fölle" (25, r.) und "Saft Beats" (25, l.) haben die Huschhalle am Sonntag zum Beben gebracht. © Stefan Häßler

Gekleidet in (Kunst-) Pelzmantel, Tanktop, protziger Sonnenbrille und goldglänzender Jägermeister-Kette erklimmt Zander gegen 14 Uhr einen Stromkasten direkt vor der Huschhalle. Die über 100 anwesenden Fans begrüßt er standesgemäß mit einem "Komm Mädchen, komm an die ...". Die Menge brüllt: "Huschhalle!"

Was folgt, ist in der glorreichen Historie des Suff-Tempels an der Tharandter Straße einzigartig. Während Zander und seine Crew um Rapper "Fölle" (25) und Produzent "Saft Beats" (25) die eloquenten Zeilen des neuen Ohrwurm-Hits ins Mikrofon peitschen, zieht sich mehrfach eine Polonaise durchs Publikum, begleitet von lautstarken "Huschhalle"-Chören.

Insgesamt vier Zugaben werden gefordert, ebenso wie die Live-Aufführung des ersten Teils. Zander, inzwischen leicht verschwitzt, legt seinen Mantel ab, nimmt noch einen Schluck vom Bier und weiter geht's. Von der Reaktion des Publikums ist er begeistert: "Ich habs doch gesagt, das ist ein Hit." Gegenüber TAG24 erklärt er nach seinem schweißtreibenden Auftritt: "Es war so geil! Die Leute waren Feuer und Flamme, die Leute haben mitgemacht. Ich meine, vier Zugaben sprechen für sich."

Zum Abschluss seines Huschhallen-Konzerts lässt Zander noch eine Bombe platzen und kündigt für das nächste Jahr - pünktlich zum internationalen Frauentag - bereits einen dritten Song über die Huschhalle an: "Einfach selbe Stelle, selbe Welle. Und das jedes Jahr."