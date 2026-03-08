Die Huschhalle lebt und bebt: So heftig wurde zur neuen Hymne eskaliert
Dresden - Völliger Wahnsinn an der Huschhalle in Dresden! Am Sonntagnachmittag feierten Rapper Alexander Zacharias (38), Künstlername "Zander", und seine Kollegen vom Label "Scheiße Verkauft Sich" (SVS) vor eskalierenden Fans die lang ersehnte Premiere ihres Songs "Huschhalle 2" - dem Nachfolger des bekannten und beliebten Sauf-Hits von 2012.
Gekleidet in (Kunst-) Pelzmantel, Tanktop, protziger Sonnenbrille und goldglänzender Jägermeister-Kette erklimmt Zander gegen 14 Uhr einen Stromkasten direkt vor der Huschhalle. Die über 100 anwesenden Fans begrüßt er standesgemäß mit einem "Komm Mädchen, komm an die ...". Die Menge brüllt: "Huschhalle!"
Was folgt, ist in der glorreichen Historie des Suff-Tempels an der Tharandter Straße einzigartig. Während Zander und seine Crew um Rapper "Fölle" (25) und Produzent "Saft Beats" (25) die eloquenten Zeilen des neuen Ohrwurm-Hits ins Mikrofon peitschen, zieht sich mehrfach eine Polonaise durchs Publikum, begleitet von lautstarken "Huschhalle"-Chören.
Insgesamt vier Zugaben werden gefordert, ebenso wie die Live-Aufführung des ersten Teils. Zander, inzwischen leicht verschwitzt, legt seinen Mantel ab, nimmt noch einen Schluck vom Bier und weiter geht's. Von der Reaktion des Publikums ist er begeistert: "Ich habs doch gesagt, das ist ein Hit." Gegenüber TAG24 erklärt er nach seinem schweißtreibenden Auftritt: "Es war so geil! Die Leute waren Feuer und Flamme, die Leute haben mitgemacht. Ich meine, vier Zugaben sprechen für sich."
Zum Abschluss seines Huschhallen-Konzerts lässt Zander noch eine Bombe platzen und kündigt für das nächste Jahr - pünktlich zum internationalen Frauentag - bereits einen dritten Song über die Huschhalle an: "Einfach selbe Stelle, selbe Welle. Und das jedes Jahr."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Das sagen die Fans zu "Huschhalle 2" - Zander kündigt bereits nächsten Song an
Für "Saft Beats" und "Fölle" kommt diese Ankündigung zwar überraschend, doch beide sind zuversichtlich, dass bis zum nächsten Jahr "Huschhalle 3" tatsächlich im Kasten sein wird: "Alex hat da was angepriesen. Es ist zwar noch nichts geplant, aber ich denke, in Zukunft wird das auch ein Projekt werden", sagt "Saft Beats".
Und was sagen die Fans? Kann "Huschhalle 2" mit dem Original mithalten?
Sören (26), standesgemäß erschienen in einem blauen T-Shirt mit der Aufschrift "Leidenschaft für Sch**densaft", erklärt: "Ich finde beide gut." In der Neuauflage gebe es jedoch mehr Zeilen, die ihn "noch mehr rausgerissen" hätten.
Emme (28) sieht das etwas anders: "Der zweite Teil hat mich nicht so abgeholt." Der Beat, trotz einiger Gemeinsamkeiten, habe sie bei "Huschhalle 2" nicht so überzeugt, wie noch beim ersten Teil.
Freibier "Ruckzuck" weg: Huschhallen-Geschäftsführerin überwältigt
Ebenfalls vor Ort: Matthias und seine vier Kumpels vom "Gesamt-Atzen-Verein". Sie erzählen, dass der erste Huschhallen-Teil sie überall hin begleitet habe, ob auf ihren Hochzeiten oder im Urlaub im fernen Ägypten: "Teil eins ist Kult. Punkt. Teil zwei macht Spaß, macht Laune und wird genauso viral gehen", sind sie sich sicher.
Während Musik natürlich Geschmacksache ist und bleibt, hat sich die sonntägliche Eskalation an der Tharandter Straße für Huschhallen-Geschäftsführerin Anja Rohde (42) mehr als gelohnt.
Das Freibier, mit dem Zander im Vorfeld zum Flashmob aufgerufen hatte, sei "ruckzuck" weg gewesen, sagt Rohde und blickt bereits voller Vorfreude auf den nächsten Abriss, wenn "Huschhalle 3" rauskommen soll.
Wer sich "Huschhalle 2" anhören möchte, kann dies am Sonntagabend (18) tun. Dann wird das Meisterwerk plattformübergreifend veröffentlicht.
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler