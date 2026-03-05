Huschhalle im Ausnahmezustand: Nach 15 Jahren kommt endlich ein neuer Song!

Dresden - Am Sonntag wird Ausnahmezustand an der Huschhalle herrschen. Denn gut 15 Jahre nach der Veröffentlichung des legendären Hits über Dresdens süffigsten Chantré-Tempel an der Tharandter Straße kommt tatsächlich ein neuer Song! TAG24 durfte vorab exklusiv reinhören. Und verrät, wie Du beim Videodreh dabei sein kannst.

Rapper Alexander Zacharias (38), alias "Zander", bringt gemeinsam mit den Jungs von "SVS" am Sonntag eine neue Huschhallen-Hymne raus. Die Vorfreude ist riesig. © Eric Münch

Im gemütlichen Hinterzimmer der Huschhalle am Dreikaiserhof zückt Rapper Alexander Zacharias (38), Künstlername "Zander", am Mittwochvormittag sein Handy. Noch ein Klick, dann ertönt mit "Huschhalle 2" zum ersten Mal der "große Bruder" der Sauf-Hymne von "Tollwut Entertainment" (TWE) aus dem Jahr 2012.

"Damals waren wir jung und brauchten das Geld", lacht der heute 38-Jährige. Als "ordentliche Kneipenterroristen" trafen sich die drei von TWE damals nicht nur in der Neustadt zum kollektiven Biergenuss. "An einem Morgen nach der BRN kam uns die Idee zum Song, in einer Stunde war der Beat gebaut. Der Rest ist Geschichte."

Seit 2018 ist auch TWE Geschichte. Doch mit "Fölle" und "Saft" hat Zander zwei neue Künstler an seiner Seite gefunden, die mit ihrem Label "Scheiße Verkauft Sich" (SVS) die Poesie der Huschhalle neu aufleben lassen wollen.

Wieder eine "Schnapsidee", sagt Zander. Doch der Druck war diesmal immens. Immerhin wurde das erste Meisterwerk plattformübergreifend inzwischen über 1,3 Millionen Mal gestreamt.

Plötzlich senkt sich Zanders Zeigefinger auf den Touchscreen seines Mobiltelefons. Eine Audiodatei ploppt auf, Herzen pochen lautstark. Vorhang auf für "Huschhalle 2": "Saufen wollen wir, Schnaps und kühles Bier. Also aaaauf in die Huschhalle …Huschhalle!"