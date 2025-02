Gysi, Ramelow und Bartsch: Linke Spitzenpolitiker klettern in Dresden auf Ampel!

Dresden - Drei Spitzenpolitiker der Linkspartei sind in Dresden auf eine Ampel geklettert.

Doch auch diejenigen, die draußen warten mussten, kamen auf ihre Kosten: Gysi, Ramelow und Bartsch kletterten kurzerhand auf das Lichtmastfundament einer Ampel an der Kreuzung zum Bischofsweg.

Im Filmtheater Schauburg an der Königsbrücker Straße fand eine Diskussionsveranstaltung mit den drei "Silberlocken" statt. Die Mischung aus geballter Politprominenz und freiem Eintritt sorgte dafür, dass viele Besucher nicht mehr hineinkamen.

Am Sonntagabend waren Parteiikone Gregor Gysi (77), Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (68) und der langjährige Parteivorsitzende Dietmar Bartsch (66) in der sächsischen Landeshauptstadt zu Gast.

Die größtenteils jüngere Anhängerschar wurde von den Linken-Politikern angesichts jüngster Entwicklungen für den Kampf gegen den Faschismus eingeschworen: "An einem Tag wie diesen, an dem Hunderttausende in Deutschland auf die Straße gegangen sind gegen rechts, ist das einfach ein wichtiges Zeichen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen."