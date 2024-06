Diese Woche steigt das Campus Festival: Alle Infos rund um Line-up, Tickets und Highlights!

Dresden - Die Festival-Saison 2024 ist in vollem Gange! Was könnte da gelegener kommen als das "Campus Festival" der TU Dresden ? Am kommenden Donnerstag (20. Juni) dürfen Bücher und Laptops beiseitegelegt und stattdessen zu den Rhythmen zahlreicher Künstler und Künstlerinnen gefeiert werden. Alle Infos rund um das Line-up, die Tickets und die Highlights findest Du hier.

Einlass ist ab 16 Uhr, Schluss ist um Mitternacht. Kommen kann jeder, der Lust hat. Die Ticketpreise sind aufgrund des Festival-Charakters deutlich höher als in den vergangenen Jahren: Während Besucher 2023 rund 10 Euro hinlegen mussten, gehen die Preise in diesem Jahr bei 24,50 Euro los.

Am Stand des diesjährigen Sponsors Von Ardenne wird es Glitzer-Make-up, Erinnerungsfotos und weitere Aktionen zu finden geben. Das Bier liefert Radeberger.

In diesem Jahr vereint sich das Campusfest der TU Dresden, welches bislang nur für Mitarbeitende und Studierende der Uni war, mit der legendären Campus Party. Für einen Tag verwandeln sich die Westwiese hinter dem Hörsaalzentrum und der Innenhof des Fritz-Förster-Baus in ein Festivalgelände.

Auf dem Festivalgelände sind nicht nur Studis erlaubt. Kommen kann jeder, der in Tanzlaune ist. (Symbolbild) © 123RF/didesign021

Doch die Studierenden stört der erhöhte Preis offenbar nicht. "Ich finde den Preis absolut in Ordnung, im Vergleich zu anderen Festivals ist das immer noch sehr günstig", sagt Lucas E. (21), Student für Wirtschaftsinformatik, und ergänzt: "Da ich auch eher weniger Geld zur Verfügung habe, finde ich den Preis im Vergleich zum Angebot hervorragend."

Die Veranstaltung ist ab 16 Jahren. Für Verpflegung und Getränke wird gesorgt, so die Veranstalter. Eigenes Essen und Getränkeflaschen müssen draußen bleiben - genauso wie jede Tasche, die größer als DIN A4 ist.

"Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unser Festival frei von Diskriminierung jeglicher Art zu gestalten", erklären die Veranstalter weiterhin.

Wer während des Festivals schlechte Erfahrungen macht, kann sich daher noch vor Ort an ein Awareness-Team (erkennbar an den grauen Westen) wenden oder im Nachhinein eine E-Mail an care@landstreicher.com senden.

Präsentiert wird das Campus Festival in diesem Jahr von Radeberger, Von Ardenne und Various e.V. in Zusammenarbeit mit der TU Dresden. Veranstalter ist die Landstreicher Kulturproduktionen GmbH. Tickets gibt's nur unter www.campusfestival-dresden.de.