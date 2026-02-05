Dieser Bau am Dresdner Hauptbahnhof kostet etwa so viel wie die neue Carolabrücke

Dresden - Seit 2023 erneuert die Deutsche Bahn die knapp 60 Jahre alte fünfgleisige Brücke (Kreuzungsbauwerk) am Hauptbahnhof. Während Ingenieure den bisherigen Baufortschritt feiern, wartet auf Pendler eine böse Überraschung .

Rund 140 Millionen Euro kostet das Bauvorhaben der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof. © Thomas Türpe

Bis zum 16. Februar ist der östliche Teil des Bauwerks fertig, dann gehen die ersten neuen Gleise in Betrieb. Einen "wesentlichen Meilenstein" nennt Bauprojekte-Bereichsleiter Ulrich Mölke (58) diese Nachricht.

Der Haken: Die weiteren Bauarbeiten bringen Strapazen für Pendler, die länger dauern als gedacht.

"Für den weiteren Brückenabriss müssen wir darunter die Gleise sperren, das war sowieso geplant. Aber eigentlich nur bis Ende April", sagt Mölke.

Doch man habe umplanen müssen - jetzt soll die Sperrung der Gleisabschnitte in und aus Richtung Chemnitz bis Mitte November andauern!