Warum ist der Konsum in Strehlen geschlossen?

Dresden - Aufregung im Wohnviertel in Strehlen! Ohne Ankündigung hat der örtliche Konsum-Markt plötzlich geschlossen, müssen Anwohner ihre Milch oder Marmelade woanders kaufen. Was steckt dahinter?

Nach einem Rohrbruch ist der Konsum in Strehlen plötzlich geschlossen. © Steffen Füssel

Die Schließung führe zu "erheblicher Verunsicherung und unnötigen Wegen", sagt ein betroffener Anwohner gegenüber TAG24.

Auf Nachfrage teilt eine Konsum-Sprecherin mit, dass die Schließung vorübergehend ist.

"Der Markt ist seit Mittwochmittag wegen eines Wasserrohrbruchs geschlossen. Haus-Leitungen, die in der Decke verlegt waren, sind geplatzt und das Wasser hat in erheblichem Maße den Markt geflutet", heißt es.