Warum ist der Konsum in Strehlen geschlossen?
Dresden - Aufregung im Wohnviertel in Strehlen! Ohne Ankündigung hat der örtliche Konsum-Markt plötzlich geschlossen, müssen Anwohner ihre Milch oder Marmelade woanders kaufen. Was steckt dahinter?
Die Schließung führe zu "erheblicher Verunsicherung und unnötigen Wegen", sagt ein betroffener Anwohner gegenüber TAG24.
Auf Nachfrage teilt eine Konsum-Sprecherin mit, dass die Schließung vorübergehend ist.
"Der Markt ist seit Mittwochmittag wegen eines Wasserrohrbruchs geschlossen. Haus-Leitungen, die in der Decke verlegt waren, sind geplatzt und das Wasser hat in erheblichem Maße den Markt geflutet", heißt es.
Bis zum Wochenende soll alles repariert und gereinigt sein, am Montag muss Ware verräumt werden. Frohe Botschaft von Konsum an seine Kunden: "Es ist geplant, ab Dienstag wieder planmäßig zu öffnen."
Titelfoto: Steffen Füssel