Dieses Schoko-Konfekt soll jetzt auch die Dresdner verführen

Dresden - Bauingenieurin Bettina Zimmermann (27) hatte genug von Bauplänen und Stahlbeton, hantiert jetzt lieber mit Businesskonzepten und Schokolade. Mit einem Start-up will sie argentinische Süßigkeiten in Dresden bekannt machen.

Diese Alfajores wurden von Santiago Gomez handgefertigt, die Rezeptur zuvor an den deutschen Geschmack angepasst. © Carla Ulbrich

Sie könnte Wolkenkratzer bauen, gutes Geld verdienen, stattdessen hält sich die 27-Jährige, die ihren Master im Fach "Environmental Engineering" an der HTW Dresden absolvierte, mehrheitlich mit Fördergeldern für ein Süßigkeiten-Start-up über Wasser.



"Munay Alfajores" heißt das im Oktober 2023 gegründete Unternehmen. Die Idee: Traditionelle argentinische Pralinenkuchen namens "Alfajores", die mit Karamellcreme gefüllt und mit Schokolade überzogen sind, auf dem deutschen Markt etablieren.

Alfajores lernte Zimmermann während eines Studienaufenthalts in Argentinien lieben - genauso wie Business-Partner Santiago Gomez (28).

"In Argentinien werden Millionen Stück täglich gegessen, sie sind allgegenwärtig", so Gomez, der bereits an dem perfekten Alfajores-Rezept tüftelte, als er die Dresdner Studentin kennenlernte.