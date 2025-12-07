Sind Fetscher und Carus heute noch zeitgemäß? Experten beraten über umstrittene Stadtpromis

Dresden - Rainer Fetscher oder Carl Gustav Carus - zwei Namen, die jeder Dresdner kennt. Als Ehrenbürger der Stadt finanziert das Rathaus sogar ihre Grabpflege. Doch wie lange noch? Schließlich sind ihre Biografien nicht makellos. Eine Fachkommission, die kaum einer kennt, prüft solche Fragen akribisch.

Sollen Rainer Fetscher (l.) und Carl Gustav Carus ihre Ehrengräber behalten? Darüber hat jetzt eine Fachkommission diskutiert. © Fotomontage: wikipedia, Deutsche Fotothek

Vor knapp vier Jahren rief der Stadtrat die "Fachkommission historische Persönlichkeiten" ins Leben. Sie berät darüber, wie mit verstorbenen Ehrenbürgern der Stadt umgegangen werden soll, die sich moralisch angreifbar gemacht haben - und trotzdem noch in kommunal bezahlten "Ehrengräbern" liegen.

So wurde bei der Sitzung am Freitag im Kulturrathaus lebhaft über die Verfehlungen etwa der Mediziner Rainer Fetscher (1895-1945) oder Carl Gustav Carus (1789-1869) debattiert.

"Bis vor wenigen Jahren war Carus noch keine problematische Persönlichkeit", referierte Professor Andreas Rutz (51). "Aber das hat sich etwas geändert, weil man näher darauf geschaut hat, was er so publiziert hat."

Darunter: mindestens 25 Werke über "rassentheoretische Fragen".