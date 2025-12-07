 5.670

Sind Fetscher und Carus heute noch zeitgemäß? Experten beraten über umstrittene Stadtpromis

Rainer Fetscher oder Carl Gustav Carus - Namen, die jeder Dresdner kennt. Als Ehrenbürger der Stadt finanziert das Rathaus die Grabpflege. Doch wie lange noch?

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Rainer Fetscher oder Carl Gustav Carus - zwei Namen, die jeder Dresdner kennt. Als Ehrenbürger der Stadt finanziert das Rathaus sogar ihre Grabpflege. Doch wie lange noch? Schließlich sind ihre Biografien nicht makellos. Eine Fachkommission, die kaum einer kennt, prüft solche Fragen akribisch.

Sollen Rainer Fetscher (l.) und Carl Gustav Carus ihre Ehrengräber behalten? Darüber hat jetzt eine Fachkommission diskutiert.
Sollen Rainer Fetscher (l.) und Carl Gustav Carus ihre Ehrengräber behalten? Darüber hat jetzt eine Fachkommission diskutiert.  © Fotomontage: wikipedia, Deutsche Fotothek

Vor knapp vier Jahren rief der Stadtrat die "Fachkommission historische Persönlichkeiten" ins Leben. Sie berät darüber, wie mit verstorbenen Ehrenbürgern der Stadt umgegangen werden soll, die sich moralisch angreifbar gemacht haben - und trotzdem noch in kommunal bezahlten "Ehrengräbern" liegen.

So wurde bei der Sitzung am Freitag im Kulturrathaus lebhaft über die Verfehlungen etwa der Mediziner Rainer Fetscher (1895-1945) oder Carl Gustav Carus (1789-1869) debattiert.

"Bis vor wenigen Jahren war Carus noch keine problematische Persönlichkeit", referierte Professor Andreas Rutz (51). "Aber das hat sich etwas geändert, weil man näher darauf geschaut hat, was er so publiziert hat."

Dresden: Bunt und leuchtend: So viel Kasse macht das Rathaus mit der City-Light-Werbung
Dresden Lokal Bunt und leuchtend: So viel Kasse macht das Rathaus mit der City-Light-Werbung

Darunter: mindestens 25 Werke über "rassentheoretische Fragen".

Auf Dresdens Friedhöfen wird auch Bürgern mit umstrittenen Lebensläufen gedacht.
Auf Dresdens Friedhöfen wird auch Bürgern mit umstrittenen Lebensläufen gedacht.  © Norbert Neumann
Die "Fachkommission historische Persönlichkeiten" tagte am Freitag im Kulturrathaus in der Neustadt.
Die "Fachkommission historische Persönlichkeiten" tagte am Freitag im Kulturrathaus in der Neustadt.  © Norbert Neumann

Urteil könnte auch eine Umbenennung mancher Straßen mit sich bringen

Hier, auf dem Trinitatisfriedhof, liegt Ehrenbürger Carus begraben.
Hier, auf dem Trinitatisfriedhof, liegt Ehrenbürger Carus begraben.  © Norbert Neumann

Aus heutiger Sicht ebenso unglücklich der Lebenslauf von Fetscher, der zur "Rassenhygiene" Sterilisationen durchführte, sich den Nazis anbiederte - später aber mit Oppositionellen verkehrte und quasi rehabilitiert wurde.

Das Urteil der Kommission über die beiden Toten: Sie fallen unter eine "Kategorie B", seien "historisch umstritten". Carus' Grabwidmung sei "abzuwägen", bei Fetscher gab das Gremium kein Urteil.

"Fetscher ist aus der Dresdner Stadtgeschichte nicht wegzudenken. Das zieht politische Konsequenzen nach sich", bemerkte Archivleiter und Kommissionsmitglied Thomas Kübler (60).

Dresden: Einmalig: In diesem Dresdner Klassenzimmer wird jetzt geritten
Dresden Lokal Einmalig: In diesem Dresdner Klassenzimmer wird jetzt geritten

Urteile der Kommission könnten übrigens auch Konsequenzen für Straßennamen haben - eine interne "Arbeitsgruppe Straßennamen" der Stadtverwaltung steht mit ihr im Austausch.

Stadtrat entscheidet über den Erhalt von Ehrengräbern in Dresden

Schon jetzt fehlt der Stadt Dresden Geld, um die Grabpflege aller Ehrengräber zu bezahlen. Die Streichung mancher Grabwidmung käme gerade recht.
Schon jetzt fehlt der Stadt Dresden Geld, um die Grabpflege aller Ehrengräber zu bezahlen. Die Streichung mancher Grabwidmung käme gerade recht.  © Norbert Neumann

Letztlich entscheidet der Stadtrat über den Erhalt von Ehrengräbern oder Straßennamen, die Kommission kann nur Empfehlungen geben.

Bald ist es so weit: "Im Laufe des Jahres 2026 wird dem Stadtrat eine Vorlage über die Fortführung von rund 150 Ehrengräbern vorgelegt werden", verspricht Kulturamtsleiter David Klein (47), der zugleich ständiges Kommissionsmitglied ist.

Titelfoto: Fotomontage: wikipedia, Deutsche Fotothek, Norbert Neumann

Mehr zum Thema Dresden Lokal: