Saturn schließt! Altmarkt-Galerie führt "vielversprechende" Gespräche

Dresden - Dresden ist bald um einen großen Elektro-Fachhandel ärmer: Die Saturn-Filiale in der Altmarkt-Galerie wird noch in diesem Jahr schließen! Damit verliert das Shopping-Center einen seiner größten Mieter - doch "vielversprechende Gespräche" mit potenziellen Nachfolgern sind bereits im Gange.

Den Saturn in der Dresdner Altstadt wird es bald nicht mehr geben. © Norbert Neumann

In der ersten und zweiten Etage der Altmarkt-Galerie werden in wenigen Monaten viele Quadratmeter Ladenfläche frei. "Wir bedauern die Entscheidung von Saturn, den Standort zum Mietvertragsende am 30. September 2026 zu verlassen", betonte Christian Polkow, Center Manager der Altmarkt-Galerie, gegenüber TAG24.

Die Schließung sei eine Portfolio-Entscheidung, erklärte dazu eine Sprecherin von MediaMarktSaturn. Man sei in der sächsischen Landeshauptstadt mit den Media-Märkten in der Centrum-Galerie, in Mickten und in Prohlis "sehr stark aufgestellt".

Der Saturn in der Altstadt muss nun wohl auch wegen seiner Nähe zum modernisierten Media-Markt-Standort in der Centrum-Galerie nach vielen Jahren seine Zelte abbauen. Man würde "ökonomisch" denken, so die Sprecherin.

Der wenige Laufminuten vom Saturn in Richtung Hauptbahnhof gelegene Media-Markt wurde "vor Kurzem um knapp 600 Quadratmeter vergrößert, modernisiert und auf den neuesten Stand unseres Laden-Designs gebracht". Das Unternehmen will sich künftig mehr auf diesen Standort fokussieren und den Kunden dort die "bestmögliche Shopping-Erfahrung" bieten.