Saturn schließt! Altmarkt-Galerie führt "vielversprechende" Gespräche
Dresden - Dresden ist bald um einen großen Elektro-Fachhandel ärmer: Die Saturn-Filiale in der Altmarkt-Galerie wird noch in diesem Jahr schließen! Damit verliert das Shopping-Center einen seiner größten Mieter - doch "vielversprechende Gespräche" mit potenziellen Nachfolgern sind bereits im Gange.
In der ersten und zweiten Etage der Altmarkt-Galerie werden in wenigen Monaten viele Quadratmeter Ladenfläche frei. "Wir bedauern die Entscheidung von Saturn, den Standort zum Mietvertragsende am 30. September 2026 zu verlassen", betonte Christian Polkow, Center Manager der Altmarkt-Galerie, gegenüber TAG24.
Die Schließung sei eine Portfolio-Entscheidung, erklärte dazu eine Sprecherin von MediaMarktSaturn. Man sei in der sächsischen Landeshauptstadt mit den Media-Märkten in der Centrum-Galerie, in Mickten und in Prohlis "sehr stark aufgestellt".
Der Saturn in der Altstadt muss nun wohl auch wegen seiner Nähe zum modernisierten Media-Markt-Standort in der Centrum-Galerie nach vielen Jahren seine Zelte abbauen. Man würde "ökonomisch" denken, so die Sprecherin.
Der wenige Laufminuten vom Saturn in Richtung Hauptbahnhof gelegene Media-Markt wurde "vor Kurzem um knapp 600 Quadratmeter vergrößert, modernisiert und auf den neuesten Stand unseres Laden-Designs gebracht". Das Unternehmen will sich künftig mehr auf diesen Standort fokussieren und den Kunden dort die "bestmögliche Shopping-Erfahrung" bieten.
Altmarkt-Galerie auf Nachmietersuche - Wie geht es mit den Saturn-Angestellten weiter?
Auf TAG24-Nachfrage hieß es, dass die Saturn-Mitarbeiter möglichst weiterbeschäftigt (sprich: in den drei Dresdner Media-Markt-Filialen untergebracht) werden sollen. Eine Jobgarantie für sämtliche Angestellte scheint es aber nicht zu geben.
Nach der laut Altmarkt-Galerie "erfolgreichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit" mit Saturn muss das Shopping-Center sich nun mit der Nachmietersuche beschäftigen.
Für die frei werdende Fläche würde man aktuell bereits "konstruktive und vielversprechende Gespräche mit potenziellen Interessenten" führen, so Polkow. Ziel dabei sei es, eine "attraktive und zukunftsorientierte Nachnutzung zu realisieren, die das Profil des Centers weiter stärkt."
Neben vielen Geschäftsschließungen gab es in den vergangenen drei Jahren auch 39 Neueröffnungen in dem Dresdner Einkaufstempel. Der Center Manager erklärte abschließend, dass man über konkrete Entwicklungen "transparent und zeitnah" informieren werde.
Erstmeldung 12.50 Uhr, Update 14.22 Uhr.
Titelfoto: Montage: Norbert Neumann