Dresden hat einen neuen E-Scooter-Anbieter
Dresden - Neuer E-Scooter-Anbieter in Dresden: Ab sofort stehen mehrere hundert elektronische Roller zur Ausleihe zur Verfügung.
Mit Wochenbeginn ging auch der estnische Mobilitätsunternehmer "Bolt" an den Start. Die grünen E-Roller sind in Alt- und Neustadt zu finden, aber auch in Außenvierteln wie Wilder Mann, Leubnitz-Neuostra oder auch Niedersedlitz.
Auch in Heidenau wurden die Roller bereits gesichtet.
Mit Dresden wachse das "deutsche Micromobility-Netzwerk auf über 60 Städte", teilte der Anbieter mit.
Laut Rathaus darf Bolt bis zu 833 Fahrzeuge anbieten, die Erlaubnis reiche bis August 2028. Neben den grünen Rollern (ab 0,15 Euro pro Minute) können Nutzer noch die orangen E-Scooter von "RideMovi" fahren.
Titelfoto: PR