Dresden hat einen neuen E-Scooter-Anbieter

Dresden - Neuer E-Scooter-Anbieter in Dresden : Ab sofort stehen mehrere hundert elektronische Roller zur Ausleihe zur Verfügung.

Die grünen E-Scooter von Bolt sind neu in der Stadt. © PR

Mit Wochenbeginn ging auch der estnische Mobilitätsunternehmer "Bolt" an den Start. Die grünen E-Roller sind in Alt- und Neustadt zu finden, aber auch in Außenvierteln wie Wilder Mann, Leubnitz-Neuostra oder auch Niedersedlitz.

Auch in Heidenau wurden die Roller bereits gesichtet.

Mit Dresden wachse das "deutsche Micromobility-Netzwerk auf über 60 Städte", teilte der Anbieter mit.